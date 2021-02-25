Вашингтон, , 15:50 — REGNUM Основная вина за убийство журналиста Джамаля Хашогги в новом докладе американской разведки будет возложена на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана, об этом 25 февраля сообщает Reuters.

По информации источников агентства, в подготовленном ЦРУ докладе будет изложена версия о том, как наследный принц одобрил и, вероятно, инициировал убийство Хашогги.

Доклад подготовлен на фоне того, как новый президент США Джо Байден стремится заняться более жесткую позицию по отношению к Эр-Рияду, отмечает агентство.

Напомним, американский журналист саудовского происхождения Хашогги был зверски убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. После убийства его тело было расчленено и вывезено из пределы дипломатического представительства королевства.