Архангельск, , 15:49 — REGNUM На станции Шиес в Архангельской области после непродолжительной паузы возобновились работы по рекультивации земельного участка, на котором планировали построить полигон для захоронения московских отходов.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на главу ООО «Технопарк» Евгения Пеняева, временная приостановка была обусловлена установлением низких температур.

«Из-за низких температур техника ломалась и отказывалась работать, замерзали гидравлические узлы, поэтому было принято решение о приостановке работ по первому техническому этапу рекультивации. С сегодняшнего дня они продолжены», — заявил Пеняев.

По данным инвестора, c начала работ с территории было вывезено 685 бетонных плит, демонтированы 295 столбов, разобраны и вывезены все здания.

«Остались модуль, где сегодня живут сотрудники подрядной организации, занимающиеся рекультивацией, 44 плиты, необходимые для того, чтобы после рекультивации к станции в период распутицы смогла выйти техника, а также нужные для продолжения работ материалы», — сообщил Евгений Пеняев.

Глава компании-подрядчика также отметил, что вся техника «Технопарка» вывезена в Москву. Сейчас не Шиесе работы по рекультивации проводятся силами субподрядных организаций из Архангельской области и Республики Коми. В ближайшие дни, чтобы оценить ход работ, на место приедут представители технического надзора.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о закрытии проекта «Экотехнопарк «Шиес» было принято летом 2020 года. В рамках рекультивации на участке будет посажано 33 тысячи сеянцев сосны. В региональном минлеспроме ожидают, что полностью он будет восстановлен к 2031 году.