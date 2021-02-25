Москва, , 15:55 — REGNUM Тральщики ВМС Испании и Греции, зашедшие в Чёрное море, находятся под наблюдением Черноморского флота. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ.

Силы и средства Черноморского флота, уточнили военные, начали следить за действиями иностранных военных кораблей. Испанский тральщик — искатель мин «Тахо» и такой же греческий корабль «Эуропи» вошли в акваторию Чёрного моря 25 февраля.

Тральщик «Тахо» базируется в испанской Картахене. В составе ВМС Испании он находится с 2005 года.

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