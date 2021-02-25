Шахты, Ростовская область, , 15:49 — REGNUM Пожар на предприятии по производству полимерной упаковки в Ростовской области локализован. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 25 февраля.

Локализация возгорания на улице Ворошилова в Шахтах объявлена в 15:21 мск. Огнём пройдено 90 кв. метров.

ИА REGNUM сообщало, что пожар вспыхнул в строящемся здании. Эвакуация персонала не потребовалась. Пострадавших нет.

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