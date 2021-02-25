Бали, Индонезия, , 15:48 — REGNUM Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил, что вакцинация от COVID-19 будет проводиться в пяти туристических районах провинции Бали, сообщает Antara.

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Вакцинацию проведут в Нуса-Дуа, Убуд, Санур, Кута и Нуса-Пенида.

«Мы надеемся, что в недалеком будущем туристический сектор Бали приступит к массовой вакцинации», — заявил Сандиага Уно.

Министр заявил, что более 10 000 работников туристического сектора на Бали зарегистрировались для прохождения вакцинации от COVID-19. Министр нацелен на то, чтобы 70% всех работников туризма на Бали получили вакцину.

Как сообщало ИА REGNUM, власти острова Бали в Индонезии планируют открыть границы для въезда иностранных туристов при выполнении ряда условий.

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