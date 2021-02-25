Москва, , 15:48 — REGNUM В Госдуме предлагают отменить техосмотр автомобилей физлиц.

«Техосмотр для собственников транспортных средств — физлиц вполне можно было бы отменить», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в ТГ-канале.

При этом парламентарий предлагает одновременно повысить все виды ответственности от административной до страховой (финансовой) и уголовной — за ненадлежащее содержания транспортного средства, как источника повышенной опасности, в случае, если по этой причине (техническое состояние автомобиля) произошло ДТП.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости отложить новый порядок технического осмотра автомобилей до 1 октября 2021 года.

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