Уфа, 25 февраля 2021, 15:51 — REGNUM Грузовик, перевозивший нефтепродукты, опрокинулся в Башкирии. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.
Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло днем 25 февраля в Кугарчинском районе около деревни Новопетровск. Грузовик «Ивеко», за рулем которого находился 58-летний житель Челябинской области, перевозил 23 тонны нефтепродуктов.
По предварительной информации, на 330 км автотрассы Магнитогорск-Ира автомобиль занесло, в результате он опрокинулся.
Сообщается, что нефтепродукты не разлились. Информация уточняется.
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