Военные против Пашиняна: политический кризис в Армении — все новости
Протестующие в Ереване, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, перекрыли несколько улиц города.
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Генеральный штаб вооруженных сил (ВС) Армении потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и возглавляемого им правительства. Об этом 25 февраля говорится в заявление Генштаба армянских ВС.
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Заявление Генштаба Вооруженных сил Армении с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и действующего правительства республики является «попыткой военного переворота». Об этом 25 февраля сообщил глава армянского правительства на своей странице в соцсети Facebook.
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что он уволил начальника Генерального штаба ВС, генерал-полковника Оника Гаспаряна, ранее вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовавшего его отставки. Он сообщил об этом 25 февраля в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети Facebook.
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Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о «невзорвавшихся» ракетах оперативно-тактических комплексов «Искандер» во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, купленных у России, вызвало реакцию в сети. Пользователи выразили своё мнение 25 февраля в социальной сети Facebook.
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Министерство обороны Армении пока не комментирует заявление Генштаба вооруженных сил страны с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна и возглавляемого им правительства. Об этом 25 февраля сообщил начальник главного управления информации и по связям с общественностью минобороны страны Геворг Алтунян.
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В Кремле с тревогой следят за развитием политической ситуации в Армении, где армия страны объявила о недоверии премьер-министру Николу Пашиняну. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В Кремле не будут комментировать критические высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно российских комплексов «Искандер». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Сложившаяся в Армении ситуация, когда армия страны объявила о недоверии премьер-министру Николу Пашиняну и потребовала его отставки, — это внутреннее дело страны. Об этом 25 февраля сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.
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Президент Армении Армен Саркисян получил предложение премьер-министра республики Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба ВС страны Оника Гаспаряна, который ранее потребовал его ухода в отставку. Об этом 25 февраля сообщили журналистам в пресс-службе президентского аппарата.
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни его семья не намерены покидать территорию страны. Он заявил об этом 25 февраля во время шествия со своими сторонниками по улицам Еревана.
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Премьер министр Армении Никол Пашинян заявил, что вооруженные силы республики подчиняются народу страны и ему. Он сказал об этом журналистам 25 февраля, когда вышел к своим сторонникам на площади Республики в Ереване.
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В оппозиционной партии «Процветающая Армения» считают заявление Генштаба Армении с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна переломным моментом и призывают главу правительства страны незамедлительно уйти в отставку. Об этом 25 февраля говорится в заявлении партии.
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Ситуация в Армении остается управляемой, а требование Генштаба страны об отставке премьер-министра республики Никола Пашиняна было эмоциональным решением. Об этом 25 февраля глава армянского правительства заявил своим сторонникам, которые собрались на площади Республики в Ереване.
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Представители Генштаба Армении, которые были уволены премьер-министром страны Николом Пашиняном после того, как они потребовали его отставки, остаются главе правительства страны «братьями, солдатами нашей родины». Об этом Пашинян заявил 25 февраля перед своими сторонниками на площади Республики в Ереване.
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что исключает возможность гражданских столкновений на территории страны. Он сказал об этом 25 февраля свои сторонникам на площади Республики в Ереване.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Армении Арой Айвазяном ситуацию в республике. Об этом 25 февраля сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Читайте также: Лавров обсудил с главой МИД Армении ситуацию в республике
Турция осуждает попытки насильственного захвата власти в любой стране, и это же относится и к Армении. Об этом 25 февраля заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
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Все государственные органы Армении выполняют свои функции в полном объеме, гражданам следует воздержаться от противоправных действий. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 25 февраля на официальном сайте Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.
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Генштаб ВС Армении подтвердил требование отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. Об этом 25 февраля говорится в заявлении пресс-службы Генштаба.
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Сторонники оппозиционного армянского объединения «Движение за спасение родины» проводят митинг на площади Свободы в центре Еревана для того, чтобы потребовать отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и выразить свою поддержку армии республики.
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Заявление Генштаба вооружённых сил Армении с требованием отставки действующего премьер-министра Никола Пашиняна может иметь катастрофические последствия для безопасности страны и граждан. Об этом говорится в заявлении Генеральной прокуратуры страны.
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Президент Армении Армен Саркисян заявил, что принимает меры по снижению напряженности в республике. Об этом 25 февраля сообщает его пресс-служба.
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал военных республики, которые ранее потребовали отставки, заниматься своими непосредственными обязанностями.
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Реванш Армении взять не удастся, заявил 25 февраля азербайджанский президент Ильхам Алиев на публичном мероприятии, сообщает АзерТАдж.
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Российский политолог Алексей Мухин прокомментировал слова Пашиняна о российских ракетах, после которых военные потребовали отставки премьера.
«Слова Никола Пашиняна об «Искандерах» следует рассматривать как элемент конкурентной борьбы в сфере ВТС (военно-технического сотрудничества, — прим. ред.). Пашинян работает на стороне натовского ВПК», — считает Мухин.
Втягивание вооружённых сил в политику является ударом по безопасности страны, говорится в опубликованном 25 февраля заявлении минобороны Армении.
«Армия является аполитичной структурой, и любые попытки вовлечения вооружённых сил в те или иные политические процессы, — сказано в документе. — Любая такая попытка угрожает стабильности и безопасности Армении».
Об этом: Минобороны Армении назвало недопустимым втягивание армии в политику
Вход в здание парламента Армении перекрыли участники оппозиционного митинга. Комментируя происходящее, лидер оппозиционного «Движения по спасению Родины» Вазген Манукян заявил, что придётся, возможно, ночевать у здания парламента. Координатор оппозиционного движения Ишхан Сагателян сказал, обращаясь к собравшимся у здания парламента сторонникам:
Подробности в материале: Оппозиция Армении разбивает палаточный лагерь у здания парламента в Ереване
Только на условиях, что будет обсуждаться вопрос отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, оппозиция согласится говорить с ним, заявил 25 февраля лидер «Движения по спасению Родины» Вазген Манукян, добавив, что пока этот вопрос не будет решён, оппозиция не уйдёт с улицы.
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Представители «Движения за спасение родины» направились на переговоры с президентом Армении Арменом Саркисяном, заявил 25 февраля координатор оппозиционного движения Ишхан Сагателян, выступая на митинге в Ереване.
Подробности в материале: К президенту Армении направилась делегация от оппозиции
В центре Еревана начинается возведение баррикад для блокировки проспекта Баграмяна, заявил 25 февраля представитель руководства оппозиции Вазген Манукян.
«Мы перекрываем улицу баррикадами, чтобы заставить парламент провести заседание и проголосовать за снятие с должности премьера Никола Пашиняна», — заявил Манукян.
Читайте также: В Армении оппозиция заявила о строительстве баррикад в центре Еревана
К переговорам пригласил оппозицию Армении премьер-министр республики Никол Пашинян.
Читайте также: Пашинян пригласил оппозицию Армении за стол переговоров
Инициированное оппозиционной фракцией «Процветающая Армения» внеочередное заседание парламента республики не состоялось из-за представителей партии власти «Мой шаг», сообщила 25 февраля журналистам оппозиционный депутат Ивета Тоноян.
Читайте подробнее: Оппозиция Армении заявила о срыве внеочередного заседания парламента
К мирному урегулированию ситуации в Армении призвал всех участников политического противостояния официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано в опубликованном 25 февраля заявлении.
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Положение дел в Армении обсудили российский и армянский министры обороны Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян по телефону 25 февраля, сообщает пресс-служба минобороны республики.
Подробности в материале: Шойгу обсудил с коллегой из Армении последние политические события
Заявление Министерства обороны России:
Минобороны России с недоумением и удивлением ознакомилось с заявлением премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%».
По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил Республики Армения.
Судя по всему, премьер-министра Республики Армении, господина Никола Пашиняна ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию.
Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720-Э («Искандер-Э») испытывался и многократно успешно применялся в боевых условиях в Сирийской Арабской Республике против международных террористических группировок.
Это даёт нам полное основание утверждать, что производимый в России ракетный комплекс 9К720-Э «Искандер-Э» является лучшим в мире в своем классе. Это признается всеми.
Насилие не должно быть применено в ходе политического противостояния в Армении, написала 25 февраля председатель ОБСЕ Анн Линде в Twitter.
Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» в ходе осеннего конфликта в Карабахе не применялись, сообщает 25 февраля Минобороны РФ. Российские военные подчеркнули, что весь боезапас таких ракет по сей день продолжает находиться на складах Вооруженных сил Армении.
Читайте также: Недоумение и удивление — Минобороны РФ о словах Пашиняна про «Искандеры»
Ситуацию в Армении обсудили по телефону 25 февраля президент РФ Владимир Путин и армянский премьер-министр Никол Пашинян.
Давление на президента Армении Армена Саркисяна недопустимо, сообщили 25 февраля в его пресс-службе. «В нынешней ситуации никто не должен пытаться вовлекать президента в политический процесс, — говорится в сообщении. — Любые попытки давления на президента недопустимы».
Подробности в материале: Аппарат президента Армении заявил о недопустимости политического давления
Мирным должно быть политическое урегулирование ситуации в Армении, сообщил 25 февраля журналистам официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик. Комментируя политическое обострение в Армении, Дюжаррик заявил, что Генсек ООН весьма обеспокоен.
Читайте также: В ООН прокомментировали происходящее в Армении
Стать самостоятельными политическими игроками, не связанными с премьер-министром Николом Пашиняном, призвал лидер оппозиционного армянского «Движения по спасению Родины» Вазген Манукян депутатов альянса «Мой шаг».
Читайте подробнее: Депутатов от блока Пашиняна призвали покинуть фракцию «Мой шаг»
«В случае непринятия Пашиняном требования об отставке можно сделать однозначный вывод: кукловоды Пашиняна с берегов Потомака и Туманного Альбиона взяли курс на разжигание гражданской войны в Республике Армения. Войны, которой, вне всякого сомнения, воспользовалась бы Турция, не будь недавнего заявления министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова об отношении России к идее «Великого Турана». Никол провоцирует гражданскую войну в Армении», — пишет автор ИА REGNUMАрташес Гегамян.
Читайте также: Никол Пашинян провоцирует гражданскую войну в Армении
Военные не должны вмешиваться в политические процессы в Армении, сообщил 25 февраля журналистам глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Об этом: Госдеп призвал Армению не допускать военных до политики
Несколько сотен сторонников «Движения по спасению Родины» разбили палаточный лагерь на проспекте Баграмяна в Ереване и остались там на ночь, сообщает 25 февраля агентство Sputnik.
Подробности в материале: Сотни протестующих остались в центре Еревана на ночь
Новое внеочередное собрание парламента Армении планируют провести 26 февраля представители двух оппозиционных фракций — «Просвещенной Армении» и «Процветающей Армении». Об этом сообщила журналистам депутат Ивета Тоноян.
Читайте также: Оппозиция Армении планирует провести новое заседание парламента
Ночь противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна, живущих в палатках около здания парламента Армении, прошла спокойно.
«Сторонники оппозиции жгут костры, чтобы согреться. Погреться пускают и полицейских, охраняющих порядок. Они обсуждают с оппозиционерами последние события. Цепь полицейских охраняет забор парламента», — сообщает Маяк.
Ночью у здания парламента Армении ночевало около 200 человек, с наступлением утра количество противников премьер-министра страны выросло. По сообщениям очевидцев, оппозиционеры несут из домов еду и одежду.
К палаточному лагерю протестующих, который разбит в центре Еревана, начали подходить сторонники армянской оппозиции, выступающей за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом 26 февраля сообщает агентство News.am.
Читайте также: Сторонники оппозиции собираются возле палаточного лагеря в Ереване
Министерство обороны и Генеральный штаб Армении самостоятельно решали вопросы о закупке вооружения, а правительство страны только выделяло для этого денежные средства. Об этом 26 февраля написал армянский премьер-министр Никол Пашинян на своей странице в соцсети Facebook.
Читайте также: Пашинян: минобороны и Генштаб сами решали вопросы закупки вооружения
События, которые в настоящее время происходят в Армении, являются внутренним делом этой страны. Об этом 26 февраля заявил журналистам президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе пресс-конференции.
Об этом: Алиев о событиях в Армении: «Внутреннее дело страны»
Азербайджан передал Армении всех военнопленных, которые были захвачены во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе осенью минувшего года. Об этом 26 февраля заявил на пресс-конференции для журналистов президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Подробности в материале: Алиев заявил, что Баку передал Еревану всех военнопленных
Из-за отсутствия спикера парламента Армении и депутатов от правящего в стране блока «Мой шаг» заседание совета армянского законодательного органа, который должен был по требованию оппозиции сформировать повестку внеочередного заседания армянского парламента для проведения обсуждения ситуации в стране, не состоялось. Об этом 26 февраля сообщил журналистам лидер оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян.
Читайте подробнее: В Армении не состоится внеочередное заседание парламента
Армения поле завершения боевых действий в Нагорном Карабахе осенью минувшего года не предоставила Азербайджану карту минных полей в регионе. Об этом 26 февраля заявил на пресс-конференции для журналистов азербайджанский президент Ильхам Алиев.
Читайте также: Армения не предоставила Азербайджану карту минных полей в Карабахе — Алиев
Президент Армении Армен Саркисян собирается провести встречу с начальником генштаба вооруженных сил республики Оником Гаспаряном, которого накануне премьер-министр страны Никол Пашинян предложил отправить в отставку. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба армянского лидера.
Читайте подробнее: Президент Армении намерен встретиться с главой Генштаба страны
Во время недавнего конфликта в Нагорном Карабахе Азербайджан не зафиксировал применение Арменией оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер», о чем ранее говорил армянский премьер-министр Никол Пашинян. Об этом 26 февраля заявил на пресс-конференции для журналистов президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Читайте также: Алиев: Армения не применяла «Искандеры» во время боевых действий в Карабахе
Азербайджан готов к нормализации отношений с Ереваном и не исключает возможности подписания мирного договора между двумя странами на каком-то этапе. Об этом 26 февраля заявил на пресс-конференции для журналистов азербайджанский президент Ильхам Алиев.
Подробности в материале: Алиев не исключил возможности подписания мирного договора с Арменией
Представители миротворческих сил России успешно выполняют свою миссии в Нагорном Карабахе. Об этом 26 февраля заявил на пресс-конференции для журналистов президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Читайте также: Алиев рассказал о работе миротворческих сил РФ в Нагорном Карабахе
Армянское оппозиционное «Движение за спасение родины» готово встретиться с премьер-министром республики Николом Пашиняном, но только для обсуждения вопроса о его отставке. Об этом 26 февраля заявил экс-глава Службы нацбезопасности Армении Артур Ванецян.
Читайте подробнее: В Армении оппозиция назвала условие для встречи с Пашиняном
Армения собирается принять участие в третьем заседании трехсторонней рабочей группы по Нагорному Карабаху на уровне вице-премьеров правительств. Об этом 26 февраля сообщил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.
Подробности в материале: Ереван подтвердил участие в трехсторонней встрече по Карабаху 27 февраля
Армянский президент Армен Саркисян согласился встретиться с членами оппозиционного объединения «Движение за спасение родины», перекрывшими проспект Баграмяна в Ереване и требующими отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом 26 февраля сообщил журналистам представитель оппозиционного объединения Ишхан Сагателян в ходе акции у здания аппарата президента республики.
Читайте также: Президент Армении встретится с представителями оппозиции
Баку не собирается препятствовать тому, чтобы отношения Турции и Армении вошли в нормальное русло. Об этом 26 февраля заявил на пресс-конференции для журналистов президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Читайте подробнее: Алиев: Баку не будет препятствовать нормализации отношений Турции и Армении
Президент Армении Армен Саркисян в пятницу, 26 февраля, провел встречи с руководителем парламентской фракций «Мой шаг» Лилит Макунц, лидером «Просвещенной Армении» Эдмоном Марукяном и секретарем «Процветающей Армении» Арманом Абовяном, в ходе которых обсуждалась политическая ситуация в стране.
«В ходе встреч стороны обменялись мнениями о кризисной ситуации в стране. Были обсуждены вопросы, связанные с разрядкой напряженности и поиском мирного решения ситуации. Представители парламентских сил представили президенту республики свои подходы и взгляды», — отмечается в сообщении пресс-службе президента Армении.
Президент Армении Армен Саркисян встретился с председателем Национального Собрания Араратом Мирзояном.
Собеседники обсудили роль президента и парламента в деле разряжения внутриполитической ситуации, сообщает президентская пресс-служба 26 февраля.
Состоялся телефонный разговор председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с председателем Национального Собрания Республики Армения Араратом Мирзояном. Беседа прошла по инициативе армянской стороны, сообщает пресс-служба Совфеда РФ 26 февраля.
Собеседники обсудили последние события в Ереване. Председатель СФ отметила, что в России рассматривают происходящие события как внутренние и рассчитывают на урегулирование ситуации исключительно в мирном русле.
Председатель Национального Собрания Республики Армения Арарат Мирзоян обратился к Валентине Матвиенко с просьбой «во имя соблюдения общечеловеческих ценностей и принципов гуманизма» оказать содействие по скорейшему возвращению на родину нескольких задержанных во время нагорно-карабахского конфликта армянских женщин.
Со своей стороны председатель Совета Федерации выразила готовность по парламентской линии содействовать решению этой гуманитарной проблемы.
Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, где обсуждалась ситуация вокруг нагорно-карабахского урегулирования, сообщает пресс-служба Кремля 26 февраля.
«Мы с вами сегодня обсудим ситуацию вокруг нагорно-карабахского урегулирования. Хотел бы услышать ваши оценки того, как работают наши миротворцы, силы МЧС, пограничники и как идёт сотрудничество с международными организациями по этому направлению, с нашими иностранными партнёрами», — сказал Путин, открывая совещание с постоянными членами Совета безопасности.
«В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов», — сообщает пресс-служба Кремля.
Между тем Минобороны РФ сообщило 26 февраля, что личный состав роты гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента продолжает работы по очистке местности от взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе. Российскими саперами обследованы на наличие взрывоопасных предметов приусадебные участки частных домов, а также автомобильные дороги общего пользования в районе н. п. Мардакерт.
В ходе разминирования и очистки окраин населенных пунктов российскими миротворцами применяются современные робототехнические комплексы «Уран-6», которые позволяют обеспечить безопасность военнослужащих при выполнении взрывоопасных работ и поддерживать высокий темп очистки местности в любых погодных условиях. Обнаруженные взрывоопасные предметы вывезены и уничтожены на специально оборудованном полигоне Баллыджа. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожались на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ.
Всего с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1 506 га территории, 468 км дорог, 1 476 домостроений, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 24 923 взрывоопасных предмета.
Президент РФ Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ на тему урегулирования в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Мы с вами сегодня обсудим ситуацию вокруг нагорно-карабахского урегулирования. Хотел бы услышать ваши оценки того, как работают наши миротворцы, силы МЧС, пограничники и как идёт сотрудничество с международными организациями по этому направлению, с нашими иностранными партнёрами», — сказал Путин.
Об этом: Путин обсудил с Совбезом РФ урегулирование в Нагорном Карабахе
Напомним, в соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.
Всего в Нагорном Карабахе с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1 506 га территории, 468 км дорог, 1 476 домостроений, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 24 923 взрывоопасных предмета, сообщило Минобороны РФ 26 января.
Несколько тысяч сторонников оппозиционного «Движения за спасение родины», которые проводят в пятницу, 26 февраля, шествие в центре Еревана, направились к резиденции президента Армении. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, шествие остановилось у здания генеральной прокуратуры, где состоялся короткий митинг с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Акция сопровождается патриотическими песнями, многие несут флаги и плакаты.
В центре города затруднено движение, перекрыта одна из центральных улиц Еревана — проспект Баграмяна в районе здания парламента. Здесь протестующие поставили палатки, где провели ночь и планируют оставаться до тех пор, пока премьер не подаст в отставку. В течение дня протестующие развели костры. В целом ситуация в Ереване спокойная, транспорт, а также все государственные структуры, банки и магазины работают в обычном режиме.
Президент Армении Армен Саркисян встретился с начальником Генштаба Оником Гаспаряном, сообщает пресс-служба главы государства 26 февраля.
Как сообщалось ранее, президент Армении Армен Саркисян инициировал серию обсуждений с целью нахождения путей ослабления напряжённости и мирного разрешения ситуации.
Митингующие в Ереване 26 февраля обошли вокруг резиденции президента и вернулись на площадь Свободы, где накануне оппозиционеры напротив здания парламента разбили палаточный лагерь.
Состоялась встреча армянского президента Армена Саркисяна с начальником генштаба ВС Армении Оником Гаспаряном, сообщили 26 февраля в пресс-службе президента республики. Уточняется, что Саркисян посетил генштаб ВС Армении.
Об этом: Президент Армении провёл переговоры с начальником генштаба
Пройдя десятикилометровым маршем по центру Еревана, оппозиция вернулась на проспект Баграмяна, где расположен парламент, передает корреспондент РИА Новости. В марше участвовали несколько тысяч человек. Сторонники оппозиции провели импровизированные митинги у резиденции премьера Никола Пашиняна, МИД и прокуратуры, после чего снова вернулись к зданию парламента на проспекте Баграмяна.
Предполагается, что на проспекте Баграмяна, где расположен парламент, оппозиционеры проведут новый митинг противников премьера страны. На нем будут выступать лидеры оппозиции, которые, как ожидается, расскажут о своих переговорах с президентом Армении Арменом Сарксияном, на которых протестующие потребовали не утверждать решение Пашиняна об увольнении начальника генерального штаба и обратиться по этому вопросу в Конституционный суд.
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала стороны конфликта в Армении к сдержанности.
«Я внимательно слежу за последними событиями в нашей стране-члене Армении и призываю к спокойствию, сдержанности и ответственности. Все политические разногласия должны обсуждаться и разрешаться мирным путем, за столом переговоров с участием гражданских представителей общества и в соответствии с принципами демократии и верховенства закона», — говорится в заявлении Пейчинович-Бурич, опубликованном на сайте СЕ.
Генсек СЕ Мария Пейчинович-Бурич отметила, что Совет Европы «остается в распоряжении властей Армении и гражданского общества для оказания помощи в этом отношении».
Армянская апостольская церковь (ААЦ) призвала правоохранительные органы не применять силу против участников мирных протестов в Ереване.
«Призываем правоохранительные органы воздерживаться от применения насилия и несоразмерной силы против участников мирных демонстраций и собраний», — говорится в заявлении Высшего духовного совета ААЦ.
Лидер объединенной оппозиции Армении Вазген Манукян считает, что премьер страны Никол Пашинян потеряет контроль над силовиками, если не сможет уволить начальника генштаба Оника Гаспаряна.
«Если ему не удастся уволить Оника Гаспаряна, он «проиграет» в глазах всех силовых структур. Это означает, что ему не будет подчиняться ни одна силовая структура, так как он проиграет», — сказал Манукян, выступая на митинге оппозиции в Ереване.
«В Армении начинаются самые решающие дни. Я уверен, что армия встанет на ноги. Если не сделает этого, то мы должны поставить ее на ноги. За эти несколько дней решается вся судьба борьбы. И я в обоих случаях вижу поражение Никола Пашиняна. Во втором случае к нам и армии присоединится весь народ», — цитируют Манукяна РИА Новости.
«Сегодня у нас будут очень важные заявления о наших будущих действиях», — заявил представитель партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян.
Несколько сотен сторонников оппозиционного «Движения за спасение родины» продолжают блокировать центральный проспект Еревана рядом со зданием парламента, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, активисты ждут новых заявлений лидеров оппозиции.
На проспекте рядом со зданием парламента в Ереване звучат патриотические песни, сооружены баррикады из мусорных баков и уличных скамеек. Время от времени активисты скандируют антиправительственные лозунги. Полицейские несут усиленную службу, однако не предпринимают попыток очистить проспект от митингующих.
Президент Армении Армен Саркисян в рамках инициированных им обсуждений сегодня, 26 февраля, провёл встречи с руководителем фракции Национального собрания «Мой шаг» Лилит Макунц, руководителем фракции «Просвещённая Армения» Эдмоном Марукяном и секретарём фракции «Процветающая Армения» Арманом Абовяном.
«В ходе встреч состоялся обмен мыслями относительно создавшейся в стране кризисной ситуации. Обсуждались вопросы, касающиеся путей ослабления напряжённости и мирного разрешения ситуации. Представители парламентских сил представили президенту республики свои подходы и точки зрения», — говорится в сообщении пресс-службы.
Президент Армении Армен Саркисян сегодня встретился с руководителями Движения спасения Отечества — единым кандидатом от Движения на пост премьер-министра Вазгеном Манукяном, Артуром Ванецяном, Ваграмом Багдасаряном и Арцвиком Минасяном.
«В ходе встречи состоялся обмен мыслями о создавшейся в стране кризисной ситуации. Обсуждались вопросы, касающиеся путей ослабления напряжённости и мирного разрешения ситуации. Представители оппозиционных сил представили президенту республики свои подходы и точки зрения», — говорится в сообщении президентской пресс-службы.
Информация одной строкой от пресс-службы президента Армении:
«Президент республики Армен Саркисян посетил Генеральный штаб Вооружённых сил РА, где встретился с начальником Генерального штаба ВС Оником Гаспаряном».
Акции протеста в Ереване идут уже второй день. Митингующие требуют немедленной отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и заявляют, что не покинут улицы, пока он не уйдет в отставку.
Среди армянских экспертов есть точка зрения, согласно которой в случае, если США будут продолжать реализацию геополитического проекта «Великий Курдистан», то «армянский вопрос окончательно будет закрыт». По их мнению, в таком случае «лучше поддерживать хорошие отношения с Турцией и попытаться, оттягивая время, посмотреть, что произойдет».
Об этом в статье Станислава Тарасова Зачем Армении понадобилось генконсульство в Эрбиле
Если в любом нормальном демократическом обществе руководитель правительства, проваливший все что можно, давно добровольно подал бы в отставку, то в Армении в кресле премьера сидит популист, пишет Ара Нранян в статье Что или кто удерживает Пашиняна от отставки?
Представитель объединенной оппозиции Армении Ишхан Сагателян призвал президента республики Армена Саркисяна не подписывать указ об отставке начальника генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна.
Об этом: В Армении оппозиция призвала президента не увольнять начальника генштаба
Президент Армении Армен Саркисян не стал подписывать предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника генштаба Вооружённых сил республики Оника Гаспаряна. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба президента.
Читайте также: Президент Армении отказался увольнять начальника генштаба
Лидер армянского оппозиционного «Движения по спасению Родины» Вазген Манукян исключил возможность гражданской войны в республике из-за противостояния с премьер-министром Николом Пашиняном.
Подробности в материале: Лидер оппозиции оценил вероятность начала гражданской войны в Армении
Появление палаточного лагеря в центре Еревана — столицы Армении, организованного сторонниками оппозиции, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 27 февраля в социальной сети Facebook.
Читайте также: В сети обсудили появление палаточного лагеря в центре Еревана
Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал на 1 марта митинг и шествие, в которых пригласил принять участие своих сторонников. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Читайте также: Пашинян призвал своих сторонников 1 марта собраться на митинг
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что цель анонсированного им митинга и шествия — защита демократического, конституционного строя в Армении, а также — народной власти. Об этом он сообщил 28 февраля в ходе прямого эфира на своей странице в социальной сети Facebook.
Читайте также: Премьер-министр Армении пояснил цель митинга, запланированного на 1 марта
В Армении оппозиция вышла на митинг на проспекте Баграмяна в Ереване.
Читайте также: В Ереване оппозиция проводит митинг у стен парламента Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал «непонятным» решение президента республики Армена Саркисяна, который накануне отказался увольнять начальника генштаба ВС Оника Гаспаряна.
Подробности в материале: Пашинян назвал непонятным отказ президента уволить главу генштаба
Армянское радикальное движение «Сасна црер» начало факельное шествие в центре Еревана.
Об этом: В центре Еревана радикалы устроили факельное шествие
Решение президента Армении Армена Саркисяна не утверждать отставку начальника генштаба ВС Оника Гаспаряна, ухода которого требует премьер-министр страны Никол Пашинян, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 28 февраля в социальной сети Facebook.
Читайте также: В сети оценили отказ президента Армении отправить в отставку главу генштаба
Лидер фракции армянского парламента «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян обратился с предложением к премьер-министру страны Николу Пашиняну об отзыве последним своего ходатайства об увольнении начальника Генштаба вооруженных сил республики Оника Гаспаряна. Он заявил об этом 1 марта в видеообращении на своей странице в соцсети Facebook.
Подробности в материале: В Армении призвали Пашиняна не требовать отставки главы генштаба
Жители Армении должны сохранять единство и солидарность, а политические разногласия между ними не должны вести к конфронтации и расколу. С таким призывом 1 марта выступил президент Армении Армен Саркисян в своем обращении по случаю трагических событий 1 марта 2008 года.
Читайте подробнее: Президент Армении призвал жителей страны к единству
Нынешний вброс информации о том, что группа конгрессменов обратилась к госсекретарю и министру обороны США с просьбой принять более деятельное участие в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, не случайно совпадает с моментом жесткого политического кризиса в Армении. В Ереване кое-кто воспринимает это как определенный сигнал. Но как конкретно будет действовать Байден на этом направлении, сказать пока сложно. Подробнее — в аналитическом материале Станислава Тарасова.
Читайте также: Нагорный Карабах и предчувствие новой политики Байдена
Свою готовность объединить все политические силы страны для переговоров по урегулированию разногласий выразил президент Армении Армен Саркисян. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба армянского лидера.
Подробности в материале: Президент Армении предложил политическим силам страны провести переговоры
Участники протестных акций в Ереване, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, вошли в одно из зданий правительственного комплекса страны. Об этом 1 марта сообщает агентство News.am.
Подробности в материале: Требующие отставки Пашиняна ворвались в здание правительства Армении
Заседание Совета безопасности Армении, в ходе которого его участники обсудили вопросы внутренней и внешней безопасности страны, провел премьер-министр страны Никол Пашинян. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба Совбеза Армении.
Читайте подробнее: Пашинян провел заседание Совета безопасности Армении
Многие общественные и политические деятели Армении обратились к премьеру Николу Пашиняну с предложением мирно уйти в отставку. На стороне действующего премьер-министра сейчас остались только депутаты фракции «Мой шаг», его открыто поддержали политики Азербайджана и Турции, представители фонда Сороса.
Читайте также: Армянский гамбит
Досрочные выборы в парламент Армении можно будет обсуждать только после ухода со своего поста главы Генштаба страны Оника Гаспаряна, ранее потребовавшего отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и возглавляемого им правительства. Об этом 1 марта заявил на брифинге глава парламентской постоянной комиссии по внешним связям, член правления партии Пашиняна «Гражданский договор» Рубен Рубинян.
Читайте подробнее: В Армении рассказали, когда можно будет обсуждать досрочные выборы
Протестующие, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, ворвались в задние администрации центрального района Еревана. Протестную акцию 1 марта транслируют местные новостные порталы.
Читайте подробнее: Протестующие ворвались в здание администрации центрального района Еревана
Факельное шествие в центре Еревана (Армения), организованное радикальным движением «Сасна црер», вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 1 марта в социальной сети Facebook.
Читайте также: В сети обсудили факельное шествие в центре Еревана
Президент Армении Армен Саркисян встретился с премьер-министром страны Николом Пашиняном.
Информация РИА Новости о том, что толпа противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна ворвалась в правительственное здание в центре Еревана, вызвала обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 1 марта в социальной сети Facebook.
Об этом: В сети обсудили проникновение митингующих в здание правительства Армении
Президент Армении АрменСаркисян встретился премьер-министром страны Николом Пашиняном. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба армянского лидера.
Читайте также: Президент Армении провел встречу с Пашиняном
В центре Еревана собираются сторонники премьер-министра Никола Пашиняна, сообщают СМИ.
Любая попытка подрыва внутренней стабильности в Армении должна получить уголовно-правовую оценку. Об этом 1 марта на заседании коллегии Генпрокуратуры, говоря о сложившейся в республике ситуации, заявил генпрокурор Армении Артур Давтян.
Читайте также: Генпрокурор Армении напомнил об уголовном наказании за нарушение закона
Россия надеется на соблюдение Арменией договоренностей по Нагорному Карабаху вне зависимости от политической обстановки в Ереване. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко.
«Мы очень надеемся, очень рассчитываем на ответственность руководителей Армении — какие события бы ни происходили, должна быть преемственность [в выполнении соглашения по Нагорному Карабаху]. Любые движения, любые шаги, которые будут противоречить этому соглашению, могут привести к большой трагедии, этого допускать нельзя», — сказала Матвиенко.
Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна принесли в центр Еревана большой флаг страны и плакаты, сообщают СМИ.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян вышел к своим сторонникам в центре Еревана.
В центре Еревана проходит новый митинг оппозиции, в ходе которого протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, сообщает 1 марта корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: В Ереване начался новый митинг с требованием отставки Пашиняна
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил своего предшественника Сержа Саргсяна в подстрекательстве военных к мятежу.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил в октябре 2021 года провести референдум по новой Конституции страны.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планах перевести страну от парламентской к полупрезидентской форме правления.
Состоялся телефонный разговор председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с председателем милли меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой, сообщает пресс-служба Совфеда РФ 1 марта.
Собеседники обсудили вопросы двусторонних межпарламентских связей, а также региональную проблематику с акцентом на актуальные гуманитарные задачи, стоящие на повестке дня в зоне нагорно-карабахского конфликта.
Валентина Матвиенко обратилась с просьбой к своей коллеге оказать содействие по парламентской линии в решении гуманитарной проблемы, связанной со скорейшим возвращением на родину двух армянских женщин, которые были задержаны в зоне конфликта в прошлом году.
Экс-президент Армении Серж Саргсян виноват в том, что генштаб республики потребовал отставки главы правительства Никола Пашиняна. Об этом Пашинян заявил своим сторонникам на митинге сегодня, 1 марта.
Об этом: Пашинян назвал «виновника» его конфликта с генштабом Армении
Переход к полупрезидентской форме правления может произойти в Армении, если так решит народ на референдуме, заявил 1 марта на митинге своих сторонников премьер-министр республики Никол Пашинян.
Об этом: Пашинян предложил сменить форму правления в Армении
Митинг сторонников и митинг противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходят сегодня, 1 марта, в Ереване.
Подробности в материале: Участники митингов в Ереване зажгли фонари на телефонах — видео
СМИ сообщили о том, что полиция встала цепью между сторонниками и противниками премьер-министра Никола Пашиняна, которые собрались в Ереване.
Оппозиция Армении завершила свой митинг в Ереване.
Если оппозиция Армении согласится провести внеочередные выборы в парламент на условиях, которые предлагает правительство, голосование пройдёт в этом году, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на митинге в Ереване сегодня, 1 марта.
Читайте подробнее: Пашинян призвал оппозицию согласиться на внеочередные выборы в парламент
Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в котором он предложил провести в октябре 2021 года референдум по вопросу новой конституции, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 1 марта в социальной сети Facebook.
Об этом: В сети обсудили идею Пашиняна о референдуме по новой Конституции Армении
Вооруженные силы Армении считают недопустимыми обвинения в свой адрес в связи со сложившейся политической ситуацией. Об этом говорится в распространённом 1 марта заявлении Генерального штаба ВС страны.
Читайте также: В Армении военные потребовали остановить обвинения в свой адрес
«Вооруженные силы, состоящие из сыновей нашего народа, предвидя угрозы национальной безопасности, считают недопустимым и настоятельно призывают прекратить необоснованные обвинения в адрес ВС и отдельных должностных лиц», — цитирует портал News. am сообщение военного ведомства Армении.
Первомартовская акция оппозиционного объединения «Движение за спасение Родины» в центре Еревана прошла без стычек с полицией и столкновений со сторонниками премьер-министра Никола Пашиняна.
Первомартовский митинг сторонников Никола Пашиняна завершился возложением цветов в память о жертвах уличных протестов 2008 года по результатам выборов премьер-министра, когда погибли восемь демонстрантов и два полицейских. Пашинян с женой возложили цветы вместе со своими сторонниками.
Ночь в палаточном лагере в центре Еревана прошла спокойно, столкновений зафиксировано не было, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее на проспекте Баграмяна в армянской столице были разбиты палатки. Протестующие почти каждую ночь разводят костер, чтобы согреться. Правоохранители перекрыли участок движения, где расположен палаточный лагерь.
На площади Республики в Ереване, на которой проходят акции в поддержку властей, ситуация спокойная.
Сторонники экс-президента Армении Роберта Кочаряна на некоторое время перекрыли улицу, которая прилегает к суду общей юрисдикции Еревана, где должно состояться заседание по его делу. Об этом 2 марта сообщает агентство News.am.
Подробности в материале: Сторонники экс-президента Армении Кочаряна перекрыли улицу в Ереване
Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил на консультации лидера оппозиционной фракции «Светлая Армения» Эдмона Марукяна, сообщают РИА Новости.
«Утром со мной связался премьер-министр и предложил встретиться и обсудить все предложения. Я согласился», — сказал лидер «Светлой Армении».
Он предположил, что встреча состоится 3 марта.
Марукян намерен добиться от Пашиняна доказательств того, что начальник генштаба Оник Гаспарян, при подписании заявления с требованием отставки премьера и правительства, выполнял приказ экс-президента Армении Сержа Саргсяна.
Предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба ВС республики Оника Гаспаряна не нашло отклика у президента Армении Армена Саркисяна. Глава государства в очередной раз отказался подписать его. Об этом сообщается в заявлении президентского аппарата.
Читайте подробнее: Президент Армении вновь отказался отправить в отставку главу Генштаба
Оппозиция Армении хочет прояснить с президентом республики Арменом Саркисяном вопрос о судьбе начальника генштаба Оника Гаспаряна, говорится 2 марта в заявлении армянского «Движения за спасение родины», опубликованного в Facebook.
Об этом: В Армении оппозиция добивается экстренной встречи с президентом
Обсуждение вопроса о внеочередных парламентских выборах в Армении может состояться между властями и руководителем оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном.
Читайте также: Правящий блок Армении готов обсуждать с оппозицией внеочередные выборы
Вечером 2 марта в палаточном лагере оппозиции у парламента в Ереване задержали пьяного мужчину с ножом, передаёт РИА Новости.
Мотивов своего поступка нетрезвый мужчина не пояснил. Оппозиционеры вытолкали его из палатки и передали полицейским.
Встреча президента Армении Армена Саркисяна с лидерами оппозиционного «Движения по спасению Родины» началась в резиденции президента 3 марта.
Читайте также: В Ереване началась встреча оппозиции с президентом Армении
Полиция Армении предупредила о возможных провокациях на митинге, который запланирован 3 марта на проспекте Баграмяна. Об этом говорится в заявлении полиции.
Читайте подробнее: Полиция Армении предупредила о возможных провокациях на митингах
Начальник Генерального штаба Армении Оник Гаспарян, отставки которого ранее потребовал премьер-министр страны Никол Пашинян, продолжает исполнять свои обязанности. Об этом 3 марта говорится в заявлении армянского Генштаба.
Подробности в материале: Начальник Генштаба Армении продолжает исполнять свои обязанности
Сегодня, 3 марта, станет известно о решении президента Армении Армена Саркисяна по поводу его намерения обратиться в Конституционный суд с целью оспорить предложение указа премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна. О своём решении глава государства должен объявить в течение дня. Об этом заявил представитель оппозиции, глава партии «Родина» Артур Ванецян.
Подробности в материале: Президент Армении может обратиться в КС из-за отставки главы Генштаба
Россия утрачивает контроль над текущей обстановкой в странах СНГ. Об этом 3 марта заявил президент Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктор Кривопусков на круглом столе в ИА REGNUM посвящённом итогам второй азербайджано-карабахской войны и проблемы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.
Подробности в материале: Россия утратила внимание к проблемам соседних стран — о кризисе в Армении
Даже Азербайджан фактически признаёт свою ответственность за развязывание войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. Об этом 3 марта заявил Чрезвычайный и Полномочный посол, глава посреднической миссии России в нагорно-карабахском конфликте в 1992—1996 гг., заслуженный работник дипломатической службы РФ Владимир Казимиров на круглом столе в ИА REGNUM, посвящённом итогам второй азербайджано-карабахской войны и проблемы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.
Подробности в материале: «Вину Баку доказывать не приходится» — о второй войне в Нагорном Карабахе
Позиция главы Азербайджана Ильхама Алиева по поводу ответственности за развязывание войны в Нагорном Карабахе крайне непоследовательна. Об этом 3 марта заявил Чрезвычайный и Полномочный посол, глава посреднической миссии России в нагорно-карабахском конфликте в 1992—1996 гг., заслуженный работник дипломатической службы РФ Владимир Казимиров на круглом столе в ИА REGNUM, посвящённом итогам второй азербайджано-карабахской войны и проблемы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.
Читайте подробнее: Азербайджан всегда рассчитывал силой дожать армянскую сторону — о Карабахе
Азербайджан в одностороннем порядке сорвал 26-летнее бессрочное перемирие в Нагорном Карабахе. Об этом 3 марта заявил Чрезвычайный и Полномочный посол, глава посреднической миссии России в нагорно-карабахском конфликте в 1992—1996 гг., заслуженный работник дипломатической службы РФ Владимир Казимиров на круглом столе в ИА REGNUM, посвящённом итогам второй азербайджано-карабахской войны и проблемы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.
Читайте подробнее: Нагорный Карабах: почему Россия не помнит, кто сорвал соглашение 1994 года?
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе является следствием давних нерешённых противоречий, причём связанных в том числе с войной с Грузией в 2008 году. Об этом 3 марта заявил заместитель главного редактора ИА REGNUM, кандидат исторических наук Станислав Тарасов на круглом столе в ИА REGNUM, посвящённом итогам второй азербайджано-карабахской войны и проблемы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.
Читайте также: «Этого уже не могло не произойти» — войну в Карабахе связали с 2008 годом
Ослабление Армении на фоне политического кризиса подталкивает Азербайджан к пересмотру соглашений по Нагорному Карабаху. Об этом 3 марта заявил главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров на круглом столе в агентстве, посвящённом итогам второй азербайджано-карабахской войны и проблеме урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.
Подробности в материале: Ослабление Армении угрожает Карабаху этнической чисткой — Колеров
Продолжающееся ослабление позиций Армении в Закавказье играет критическую роль для будущего баланса сил в регионе. Об этом 3 марта заявил главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров на круглом столе в ИА REGNUM, посвящённом итогам второй азербайджано-карабахской войны и проблеме урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.
Читайте подробнее: Политическая катастрофа в Армении уничтожает Карабах — Колеров
Коммерческие поставки российских вооружений нередко входят в противоречие с геополитическими интересами России. Об этом 3 марта заявил генерал-лейтенант, председатель Совета ветеранов Сухопутных войск, создатель Вооруженных Сил Армении Тер-Григорянц Норат Григорьевия на круглом столе в ИА REGNUM, посвящённом итогам второй азербайджано-карабахской войны и проблемы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.
Об этом: Военная техника: коммерческие интересы мешают армяно-российским отношениям?
Президент Армении Армен Саркисян провел встречу с главой генерального штаба армянских вооруженных сил, генерал-полковником Оником Гаспаряном, отставки которого ранее потребовал премьер-министр страны Никол Пашинян. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба главы республики.
Читайте также: Президент Армении провел встречу с главой генштаба страны
По теме российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», о которых нелестно высказался в конце февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян, добавить нечего, заявил 3 марта вице-премьер республики Тигран Авинян.
Об этом: Пашиняну оказалось нечего добавить к сказанному об «Искандерах»
Улица Демирчяна у здания парламента Армении перекрыта полицией из-за митинга:
Подробности в материале: Полиция Армении перекрыла дорогу к зданию парламента — видео
Обоснования того, что якобы начальник генштаба Армении Оник Гаспарян действует по указанию экс-президента республики Сержа Саргсяна, потребовал от премьер-министра Никола Пашиняна глава фракции «Просвещённая Армения» Эдмон Марукян, выступая в армянском парламенте:
Читайте также: Пашиняну предложили обосновать обвинения в адрес экс-президента Армении
Досрочные выборы в парламент Армении власти готовы провести в 2021 году, если парламентская оппозиция согласится на условия, уже ранее выдвигаемыми правительством, заявил 3 марта премьер-министр Никол Пашинян, выступая в парламенте.
Об этом: Пашинян назвал условие проведения досрочных выборов в Армении
Уголовное дело возбуждено в Армении в отношении кандидата в премьер-министры от оппозиционного «Движения по спасению Родины» Вазгена Манукяна, заявил 3 марта на митинге координатор оппозиционного движения Гегам Манукян. Манукяна вызывают в суд за высказывание на митинге от 20 февраля:
Читайте также: Лидеру оппозиции Армении на митинге вручили повестку в суд
Российские саперы продолжают разминировать территорию Нагорного Карабаха, передает телеканал «Россия 24».
За сутки военные уничтожили более сотни боеприпасов. Это мины, артиллерийские снаряды. Утилизируют их методом подрыва на спецполигоне Баллыджа. К работам привлекают отряд из десяти военных. Всего с ноября прошлого года было найдено более 25 тысяч боеприпасов, разминировано полторы тысячи гектаров местности.
Госдеп выделит $150 тыс. на укрепление партнёрских отношений Вашингтона и Еревана. Средства пойдут на реализацию программ, которые способствуют «развитию взаимодействия» двух стран, говорится в гранте, с которым ознакомился RT.
«Все проекты должны содержать американский культурный аспект или связь с американскими экспертами, организациями и учреждениями, специализирующимися в определённой области, что будет способствовать более глубокому пониманию политики и взглядов США», — отмечается в тексте.
В Госдепе считают, что потенциальных получателей грантов можно будет привлечь к работе по продвижению общих ценностей Соединённых Штатов и Армении, а также по укреплению безопасности в регионе — речь, помимо прочего, идёт о восстановлении дружественных отношений армян с жителями Турции и Азербайджана.
Лидер оппозиционного объединения Армении «Движение за спасение Родины» Вазген Манукян не будет давать показания следователям, инкриминирующим ему публичные призывы к свержению конституционного строя. Он заявил об этом 4 марта во время брифинга у здания Следственного комитета республики, куда его пригласили для предъявления обвинения.
Читайте также: Лидер оппозиции Армении заявил, что не будет давать показания следователям
В течение ближайшего времени бывший президент Армении Роберт Кочарян не намерен вставать во главе оппозиционного движения республики. Он заявил об этом 4 марта во время пресс-конференции.
Читайте также: Экс-президент Армении Кочарян не намерен возглавлять оппозиционное движение
Запад развернул масштабную поддержку российской оппозиции, а сами оппозиционеры являются его агентами влияния. Об этом заявила Мария Захарова в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Если люди, силы поддерживаются из-за рубежа, финансируются из-за рубежа, проводят политику, которая выгодна зарубежным странам, если они выступают против национальных интересов в пользу интересов зарубежных стран, какие же это либерально-демократические силы? Не надо прикрываться этим по-настоящему высоким званием. Это называется совершенно по-другому. Это агенты влияния. Они проводят интересы других стран на территории нашей страны», — отметила она.
Официальный представитель МИД напомнила, что при этом ЕС закрывает глаза на собственные проблемы:
«Та же самая Франция: и «жёлтые жилеты», и проблема Ассанжа, которая является не только проблемой Британии и Штатов. Это европейская проблема, это была долго проблема Евросоюза, и он находился на территории Британии и подвергался психологическому и давлению, и шантажу. Они не видят. Они не хотят это замечать».
В Армении следователи взяли подписку о невыезде с лидера оппозиционного объединения «Движение за спасение Родины» Вазгена Манукяна, которого власти обвинили в публичных призывах к свержению конституционного строя
Читайте подробнее: Лидера оппозиции Армении отпустили под подписку о невыезде
Пашиняну уже на четвёртый день боевых действий в Карабахе Генштаб письменно доложил, что война будет проиграна, утверждает бывший президент Армении Роберт Кочарян. Об этом он рассказал на пресс-конференции для российских журналистов.
«Почему на третий день войны была остановлена мобилизация, предполагающая пополнение действующих вооружённых сил? Почему премьер-министр не принял предложения российского президента 19 октября?
Между тем на четвёртый день войны он уже знал, что война будет проиграна. Он имел письменное заключение Генштаба, что война, которая ведётся, определённо будет проиграна. Это не просто пустые заявления — это сообщение о преступлении, которым должны заниматься прокуратура и следственные органы», — сказал Кочарян.
Цитата RT.
Бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил, что будет участвовать в досрочных выборах на пост премьер-министра, если они состоятся:
«Если я сказал, что будут выборы внеочередные, я буду в них участвовать — значит, да, я претендую на участие, претендую на победу. И значит, претендую на то, что что-то в этой стране надо менять, что-то надо исправлять.
Я думаю, у меня достаточно опыта, чтобы восстановить прогнозируемость, управляемость и динамичность развития страны».
Цитата RT.
Песков о заявлении Кочеряна, что он хочет участвовать в выборах и претендовать на пост премьер-министра Армении:
«Участникам политического процесса в Армении нет необходимости согласовать шаги с президентом России. Это абсурдная постановка вопроса. Сам Роберт Седракович большой друг России, убежденный сторонник пользы для Армении. Мы в целом с удовлетворением констатируем, что подавляющее большинство политиков в Армении являются сторонниками дальнейшего укрепления отношений с Россией».
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и руководитель оппозиционной парламентской фракции «Светлая Армения» Эдмон Марукян не достигли согласия по вопросу проведения в стране внеочередных парламентских выборов.
В случае, если в Армении будут проводиться внеочередные выборы премьер-министра страны, бывший президент республики Роберт Кочарян готов принимать в них участие. Об этом он 4 марта заявил на пресс-конференции в Ереване.
Читайте подробнее: Экс-президент Армении Кочарян готов участвовать в выборах
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава оппозиционной фракции парламента страны «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян провели обсуждение возможности досрочных парламентских выборов в республики, однако еще не достигли согласия. Об этом 4 марта сообщил журналистам Эдмон Марукян.
Подробности в материале: Пашинян и глава оппозиции провели переговоры о досрочных выборах
Бывшие сослуживцы главы Генштаба Вооружённых сил Армении, генерал-полковника Оника Гаспаряна готовы провести митинг в его поддержку 6 марта. Ожидается, что он начнётся в 13:00 по местному времени у здания министерства обороны Армении.
Бывший президент Армении предсказал новую войну в Карабахе. «Мировой опыт показывает, что слишком несправедливый мир не может длиться долго», — цитируют Кочаряна СМИ.
Служба государственной охраны при Службе нацбезопасности может быть передана в подчинение непосредственно премьер-министру Армении.
Такие поправки предлагается внести в закон «Об обеспечении безопасности лиц, подлежащих специальной государственной охране».
Директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров: присутствие Пашиняна нужно Западу как можно дольше.
Преодолеть вызовы существованию армянской государственности возможно лишь путем консолидации здоровых сил общества, значительная часть которого самоустранилась от политики.
Читайте также: Запад открыто поддерживает Пашиняна в провоцировании войны в Армении
Если рефреном оппозиции является «Никол-предатель», то почему они периодически бегают на переговоры с предателем?
Читайте об этом: Армения: болтология протеста
Замначальника генштаба Вооруженных сил Армении Андраник Макарян не комментирует заявление высокопоставленных офицеров генштаба.
«Все военные армянской армии находятся внутри армии и рядом с ней» — заявил Андраник Макарян журналистам, сообщает издание aysor. am
Макарян не подписался под заявлением Генштаба ВС Армении с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства.
Армения не станет не принимать участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» из-за сложившейся в стране ситуации. Об этом 5 марта сообщает армянское Общественное телевидение на своей странице в соцсети Facebook.
Читайте подробнее: Армения отказалась от участия в международном конкурсе «Евровидение-2021»
Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщили 4 марта в пресс-службе Госдепа.
Подробности в материале: В Армении сообщили о переговорах с США по Нагорному Карабаху
В Ереване сегодня, 6 марта, состоялся митинг ветеранов и военнослужащих запаса вооруженных сил Армении в поддержку начальника Генерального штаба вооруженных сил Оника Гаспаряна. Трансляцию митинга вело издание News.am.
Подробности в материале: В Ереване состоялся митинг ветеранов в поддержку генерального штаба
Президент Армении Армен Саркисян запросил встречу с оппозиционерами 7 марта, заявил представитель объединенной оппозиции Ишхан Сагателян.
Подробности в материале: Президент Армении Саркисян запросил встречу с оппозицией
Президент Армении Армен Саркисян встретился с представителем оппозиционного «Движения за спасение родины», членом правления Республиканкой партии Ваграмом Багдасаряном, сообщили 7 марта в пресс-службе президента.
Читайте также: Президент Армении обсудил с представителем оппозиции пути выхода из кризиса
Глава парламентской фракции «Просвещённая Армения» Эдмон Марукян, являющийся также председателем партии с идентичным названием, предложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну подать 8 марта в отставку. Об этом политик написал 7 марта на своей странице в социальной сети Facebook.
Об этом: Премьер-министру Армении предложили 8 марта подать в отставку
Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. На 27 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения, сообщает Минобороны России 9 марта.
Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов российскими саперами очищено 1623 га территории, 508 км дорог, 1577 домостроений, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 25 154 взрывоопасных предмета.
Напомним, для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.
Пока США не определились в своей карабахской политике. В Вашингтоне стремятся разобраться в том, насколько важны для них отношения с Арменией в ключевых сферах — геополитике, безопасности, экономике и гуманитарной сфере. Но полностью отстраняться от процессов, идущих в Закавказье, в Вашингтоне не собираются.
Об этом в статье Станислава Тарасова: Когда и как США вступят в игру в Карабахе
Президент Армении Армен Саркисян поздравил 8 марта соотечественниц по случаю праздника женщин:
«Дорогие женщины и девушки!
Поздравляю и шлю вам наилучшие пожелания по случаю Дня женщин!
Ход нашей истории показал, сколь сильна армянская женщина — символ нашего возрождения.
Не случайно, что в нашей системе ценностей отношение к женщине имеет глубокие корни, основанные на любви, уважении и величании. А прежде всего женщина — теплота и прочность семьи и очага, источник вдохновения и воодушевления.
В эти тяжёлые для государства и наших семей дни будьте крепкими и продолжайте укреплять основы будущего страны и нации.
Ваша миссия — сохранение нации, и вы исполняете эту миссию с преданностью во все времена и во всех ситуациях.
Здоровья, мира и всяческих благ всем вам, вашим семьям и очагам».
Свыше 120 военных армии обороны Нагорного Карабаха поддержали начальника генерального штаба вооруженных сил Армении Оника Гаспаряна, которому грозит отставка, сообщила местная газета «Аравот» («Утро»).
Армянские власти приостановили мандат представительницы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Марин Кларк-Хаттинг, посчитав, что методы ее работы являются проблематичными для страны, сообщает ТАСС. Ее подозревают в осуществлении шпионажа в пользу Азербайджана и Великобритании.
«Общие недостатки в методологии работы представителя ЮНИСЕФ в Армении Марин Кларк-Хаттинг, никоим образом не способствующие налаживанию сотрудничества, являлись весьма проблематичными для армянской стороны, поэтому правительство Армении приняло решение приостановить деятельность Кларк-Хаттинг в качестве представителя ЮНИСЕФ в Армении. Постоянный координатор ООН и представители ЮНИСЕФ были проинформированы о решении», — отметила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
Следственный комитет Армении завершил предварительное расследование уголовного дела, фигурантом которого является лидер оппозиционного объединения «Движение за спасение родины» Вазген Манукян, обвиняемый в призыве насильственно свергнуть конституционный строй. Об этом 9 марта сообщила пресс-служба СК республики.
«В Главном следственном управлении СК закончилось предварительное расследование уголовного дела, возбужденного против Вазгена Манукяна в связи с заявлениями от 12 и 20 февраля на площади Свободы о насильственном захвате власти, свержении конституционного строя, публичных призывах к насилию», — отмечается в заявлении СК.
Ранее ведомство сообщало, что Вазгену Манукяну было предъявлено обвинение по статье 301 Уголовного кодекса РА (публичные призывы к захвату власти, нарушению территориальной целостности или насильственному свержению конституционного строя), и в качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде.
Следственный комитет Армении завершил предварительное расследование уголовного дела в отношении лидера оппозиционного объединения «Движение за спасение Родины» Вазгена Манукяна.
Подробности в материале: В Армении завершили расследование по делу лидера оппозиции Манукяна
Адвокат лидера объединенной оппозиции Армении Вазгена Манукяна Арам Вардеванян заявил, что намерен ходатайствовать о прекращении заведенного против политика уголовного дела.
«Следственный комитет сегодня сообщил о завершении предварительного следствия по делу первого премьер-министра Армении Вазгена Манукяна — одного из серии политически примитивных и позорных дел. Буду ходатайствовать о прекращении этого политического дела, так как оно никак не связано с уголовным кодексом», — написал Вардеванян в Facebook.
Адвокат лидера объединенной оппозиции Армении Вазгена Манукяна Арам Вардеванян напомнил, что в апреле-мае 2018 года, когда происходила смена воасти в Армении, та же правоохранительная система не усмотрела состава преступления в преследовании и давлении на депутатов и заявлении Никола Пашиняна«или я буду премьер-министром, или премьер-министра в Армении не будет».
«В эти тяжёлые для государства и наших семей дни будьте крепкими и продолжайте укреплять основы будущего страны и нации. Ваша миссия — сохранение нации, и вы исполняете эту миссию с преданностью во все времена и во всех ситуациях».
Президент Армении Армен Саркисян не летал в Азербайджан.»Муссируемая в некоторых СМИ информация, что президент Армен Саркисян 17 ноября был в Баку, является очевидной ложью и дезинформацией. Президент Саркисян ни в этот день, ни в какой-либо другой не бывал в Баку», — Управление по связям с общественностью аппарата президента Армении
Армянская оппозиция намерена вечером 9 марта провести митинг с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Не впускать никого в здание парламента Армении призвал своих сторонников кандидат в премьер-министры от «Движения по спасению Родины» Вазген Манукян.
Читайте также: Оппозиция Армении решила никого не впускать в здание парламента
Заявления в СМИ о том, что генштаб Армении якобы намеревался контролировать обстановку в Ереване при помощи войск, ложно, сообщается в опубликованном 9 марта заявлении.
Читайте подробнее: Генштаб Армении заявил, что не выводил армию на улицу
В Ереване продолжается акция протеста оппозиции. Митингующие перекрыли вход в здание парламента и требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Между оппозиционерами и полицией произошло несколько небольших стычек.
Глава правительства Армении Никол Пашинян должен явиться завтра, 10 марта, в Национальное собрание и подать в отставку, сообщил 9 марта журналистам оппозиционер Ишхан Сагателян:
Читайте подробнее: Пашиняну выдвинули ультиматум
Президент Армении Армен Саркисян может обратиться в Конституционный суд по вопросу правомочности увольнения главы Генштаба Оника Гаспаряна позже, для такого обращения не существует крайнего срока. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе администрации президента.
Об этом: Крайнего нет: в Армении разъяснили ситуацию с обращением президента в КС
Представитель армянского оппозиционного «Движения спасения родины» Ишхан Сагателян заявил о продолжении блокировки работы парламента. Он также анонсировал на 15:00 мск крупный митинг оппозиции.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что глава генштаба страны с 10 марта считается уволенным.
Президент Армении Армен Саркисян обратился в Конституционный суд, оспорив увольнение начальника генштаба страны.
Ввиду того, что указ об увольнении главы Генерального штаба Армении Оника Гаспаряна не был подписан в срок президентом республики Арменом Саркисяном и не был обжалован им в Конституционном суде, глава Генштаба освобожден от занимаемой должности. Об этом 10 марта заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, его слова приводит пресс-служба правительства.
Читайте подробнее: Пашинян заявил, что глава генштаба Армении уволен
Президент Армении Армен Саркисян оспорил в Конституционном суде (КС) страны увольнение главы армянского Генштаба Оника Гаспаряна, которое ранее предложил премьер-министр страны Никол Пашинян. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба армянского лидера.
Читайте подробнее: Президент Армении оспорил в КС страны увольнение главы генштаба
Глава генштаба Армении заявил, что продолжит службу, но уже в другом статусе.
Представитель армянского оппозиционного «Движения спасения родины» Гегам Манукян уверен, что Оник Гаспарян остаётся начальником генштаба ВС страны, несмотря на заявления премьер-министра Никола Пашиняна.
Сложившаяся в настоящее время в Армении ситуация является внутренним делом республики, и в Москве надеются на то, что она нормализуется в скорейшем времени. Об этом 10 марта заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
Читайте также: Москва надеется на скорейшую нормализацию ситуации в Армении — МИД РФ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту назначить Артака Давтяна новым начальником Генштаба страны.
Глава Генштаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян, об увольнении которого ранее заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, считает свою отставку неконституционной и продолжит свою службу в ином статусе. Об этом 10 марта говорится в заявлении Гаспаряна, которое приводит агентство News.am.
Читайте подробнее: Глава Генштаба Армении назвал свое увольнение неконституционным
Руководство ВС Армении поддержало призывы к отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна. Соответствующее заявление на своей странице в Facebook разместил представитель Генштаба Самвел Асатрян.
Руководитель аппарата парламента Армении подал в отставку.
Армянский премьер-министр Никол Пашинян, ранее заявивший об увольнении со своей должности главы генштаба республики Оника Гаспаряна, предложил президенту Армении Армену Саркисяну в качестве кандидатуры на данный пост Артака Давтяна. Об этом 10 марта сообщила пресс-секретарь премьер-министра страны Мане Геворкян.
Читайте подробнее: Пашинян предложил на должность главы генштаба Армении Артака Давтяна
Руководитель аппарата национального собрания (парламента) Армении Тигран Галстян подал в отставку и перейдет на работу в частный сектор. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба законодательного органа республики.
Об этом: Руководитель аппарата парламента Армении подал в отставку
С требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна выступил командир третьего армейского корпуса Вооруженных сил (ВС) республики генерал-майор Григорий Хачатуров. Об этом 10 марта сообщает агентство News.am.
Читайте также: Генерал ВС Армении потребовал отставки Пашиняна
Ситуацию в Нагорном Карабахе обсудили 10 марта заместитель российского министра иностранных дел Владимир Титов и спецпредставитель председателя ОБСЕ по Закавказью Анникой Сёдер, сообщили в пресс-службе МИД РФ.
Читайте подробнее: Заместитель Лаврова обсудил Карабах с представителем ОБСЕ
Совещание с руководством вооружённых сил Армении провёл 10 марта премьер-министр республики Никол Пашинян.
Читайте подробнее: Пашинян встретился с руководством ВС Армении
Оппозиция Армении провела шествие по центральным улицам Еревана, требуя отставки главы правительства Никола Пашиняна.
Подробности в материале: Оппозиция Армении начала шествие по центральным улицам Еревана
Ситуацию в Нагорном Карабахе обсудили в ходе телефонных переговоров российский и армянский министры обороны Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян, сообщили 10 марта в Минобороны РФ.
Об этом: Шойгу обсудил с коллегой из Армении ситуацию в Карабахе
Встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна с главными оппозиционерами решил провести президент республики Армен Саркисян, сообщили 10 марта в его пресс-службе.
Подробности в материале: Президент Армении организует встречу Пашиняна с оппозицией
Заместитель начальника генштаба Армении Степан Галстян назначен исполняющим обязанности главы ведомства.
Подробности в материале: Пашинян назначил врио главы генштаба Армении
Госдепартамент США планирует выделить $900 тыс. на реализацию мер, направленных на «укрепление» прав трудящихся в Армении. В частности, речь идёт об обеспечении прав армян на забастовки, заключение коллективных договоров, а также о повышении роли профсоюзов. RT ознакомился с описанием гранта.
Как отмечается в документе, жители Армении в недостаточной степени осведомлены о своих трудовых правах. Кроме того, немногое им известно и о том, какое значение в вопросе защиты этих прав имеют профсоюзы.
По мнению представителей Бюро Госдепа по вопросам демократии, прав человека и труда — именно оно будет курировать ход соответствующей инициативы — в настоящее время служащие учреждённых в Армении организаций нуждаются в проведении институциональных реформ в сфере занятости, а также в том, чтобы об их правах чаще напоминали правительству и работодателям.
«Реализация реформ, заявленных во время революции («бархатной революции» 2018 года, в результате которой премьер-министром Армении стал Никол Пашинян. — RT), имеет особенно важное значение сейчас, в условиях нарастающих опасений о том, что Россия, воспользовавшись случаем, получит возможность оказывать влияние на гражданское общество и препятствовать осуществлению демократических реформ», — уточняется в тексте.
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Республики Армения Вагаршаком Арутюняном.
В ходе беседы затрагивались различные аспекты двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, текущая обстановка в районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Минобороны России.
Шестая российская колонна Центра гуманитарного реагирования доставила более 130 тонн груза в Кельбаджарский район.
Российские миротворцы привезли электрооборудование, железобетонные конструкции и строительные материалы для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения социальных объектов и жилых домов.
Содействие было оказано азербайджанской стороне на основе условий трехстороннего соглашения России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года.
Режим контртеррористической операции введен в Советском районе Махачкалы — оперштаб. Этому предшествовало вооруженное сопротивление силовикам, проверявшим данные о подготовке террористических преступлений.
Предварительное расследование уголовного дела в отношении лидера армянского оппозиционного «Движения за спасение родины» Вазгена Манукяна завершено Следственным комитетом (СК) Армении и направлено в Генпрокуратуру страны для утверждения обвинительного заключения. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба армянского СК.
Читайте подробнее: В Армении завершено расследование уголовного дела против лидера оппозиции
Президент Армении отказался подписать предложение премьер-министра Пашиняна о назначении Артака Давтяна на должность начальника Генерального штаба ВС страны после «ухода» в отставку Оника Гаспаряна.
Президент Армении Армен Саркисян не стал подписывать предложение премьер-министра страны Никола Пашиняна о назначении новым главой армянского генерального штаба Артака Давтяна. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба армянского лидера.
Подробности в материале: Президент Армении не поддержал назначение Давтяна на пост главы генштаба
Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует повторно направить президенту республики Армену Саркисяну предложение назначить Артака Давтяна новым начальником Генерального штаба вооруженных сил страны.
Читайте также: Пашинян вновь направит Саркисяну представление о назначении главы Генштаба
Британская компания HALO Trust, занимавшаяся благотворительной деятельностью в Арцахе, предоставила турецким спецслужбам карту заминированных районов Арцаха, которая позволила им успешно преодолеть оборонительные заминированные участки Армии обороны Арцаха в течение 44-дневной войны. Об этом 24News сообщил специальный представитель президента Арцаха Борис Авакян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян повторно попросил президента республики Армена Саркисяна назначить на должность начальника армянского генштаба Артака Давтяна.
Читайте также: Пашинян опять попросил президента Армении назначить Давтяна главой генштаба
Предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна утвердить Артака Давтяна на должность главы генштаба республики отклонил президент Армен Саркисян, сообщили 11 марта в его пресс-службе: «Президент республики не подпишет проект указа, не будет обращаться в Конституционный суд».
Подробности в материале: Президент Армении отказался утвердить назначение Давтяна главой генштаба
Арташес Гегамян: «Хотелось бы надеяться, что все здоровые силы армянского общества, в распоряжении которых имеются информационные ресурсы: интернет-издания, интернет-телевидение и другие массмедиа, в скорейшем времени пересмотрят свою информационную политику».
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Арташес Гегамян: «При внимательном анализе событий, происходящих в регионе Южного Кавказа в последние дни, меня не покидает чувство глубокой тревоги, ожидание новой беды, кровопролития уже в самой Республике Армения (далее РА). Причём, как навязчивая идея, все время на память приходят «сердобольные» призывы нынешнего руководства Турции, звучащие как глубокое сопереживание при оценках положения дел в РА».
Западные эксперты продолжают анализировать итоги неудачной для Армении второй карабахской войны с самых разных точек зрения.
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В период с 16 по 20 марта Вооруженные силы (ВС) Армении проведут военные учения по всем операционным направлениям, в которых будет задействовано 7500 военнослужащих. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба минобороны республики.
Читайте подробнее: ВС Армении проведут учения с 16 по 20 марта
В учениях планируется задействовать около 7500 военнослужащих, примерно 200 ракетных, реактивно-артиллерийских и артиллерийских средств, свыше 150 противотанковых средств, около 100 единиц бронетехники, более 90 средств ПВО и авиацию.
Оппозиционные протесты в Армении фактически перешли в вялотекущую фазу — ТАСС
По информации агентства, оппозиционное объединение «Движение за спасение родины» продолжает держать перекрытыми входы в здание парламента Армении на проспекте Баграмяна и на улице Демирчяна в самом центре Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, однако уже два дня не проводит массовых протестных акций.
По словам корреспондента ТАСС, который находится на месте событий, в настоящий момент рядом со зданием законодательного органа дежурят около 100 активистов.
Акктивисты проводят время в палатках, установленных и на проспекте Баграмяна, и на улице Демирчяна.
Они греются у костра, слушают патриотические песни.
Рядом с митингующими дежурят наряды полицейских.
Активистов не задерживают и не требуют разблокировки дорог.
Напомним, что президент Армении Армен Саркисян 9 марта пригласил премьер-министра Никола Пашиняна, лидеров «Движения за спасение родины» и глав трех парламентских фракций встретиться 13 марта для обсуждения путей выхода из внутриполитического кризиса.
11 и 12 марта Владимир Путин провёл телефонные разговоры с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.
Как сообщает пресс-служба Кремля, рассмотрены практические аспекты реализации договорённостей по Нагорному Карабаху, зафиксированных в трёхсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.
«С удовлетворением констатировано, что режим прекращения огня неукоснительно соблюдается, а обстановка в регионе остаётся в целом стабильной и спокойной. Ильхам Алиев и Никол Пашинян дали высокую оценку эффективным действиям российского миротворческого контингента, развёрнутого на линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора», — отмечается в сообщении пресс-службы главы государства.
В ходе телефонных разговоров также затрагивались вопросы, касающиеся разблокирования экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.
В этом контексте в позитивном ключе отмечена деятельность Рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трёх стран.
Кроме того, проведён обмен мнениями по актуальным вопросам российско-азербайджанского и российско-армянского сотрудничества.
Ситуация в Нагорном Карабахе обсуждалась сегодня, 12 марта, на высочайшем уровне Россией, Арменией и Азербайджаном, сообщили в пресс-службе Кремля.
Подробности в материале: Путин обсудил Карабах с Пашянином и Алиевым
Требование генштаба Армении об отставке главы правительства республики политическое и вовсе не означает попытку совершить военный переворот, заявил 12 марта армянский министр иностранных дел Ара Айвазян в интервью Al Arabiya.
Подробности в материале: МИД Армении: требование генштаба по отставке Пашиняна — ещё не переворот
Президент Армении Армен Саркисян проходит медицинское обследование в связи с осложнениями, вызванными перенесённой ранее коронавирусной инфекцией, сообщили в администрации президента.
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Медобследование президента Армении завершено, он вернулся к обычному рабочему режиму, сообщает RT на русском.
Президент Армении Армен Саркисян вернулся к работе, пройдя медицинское обследование в связи с осложнениями после COVID-19, сообщили в пресс-службе главы государства.
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Напомним, что обследование Армен Саркисян проходил в медицинском центре «Астхик».
Лидер оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» Гагик Царукян готов встретиться с премьер-министром Николом Пашиняном, но не в президентском дворце, сообщает ТАСС.
«Я готов встретиться с Николом Пашиняном, и, думаю, эта встреча скоро состоится, и все об этом узнают, а не будут выискивать информацию, прислушиваясь к перешептываниям под стенами. Что касается встречи у президента, то она должна пройти при определенных условиях и в соответствии с четкой повесткой. Иначе во встрече смысла нет», — сказал он журналистам.
По его словам, беседа у президента может состояться только в открытом формате, то есть с приглашением представителей прессы.
Ситуацию в стране Царукян назвал катастрофической.
«Страну ждет коллапс. Эти власти не способны сделать ничего для спасения страны. Необходимо новое правительство», — резюмировал он.
Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и оппозиции 13 марта не состоится, поскольку не удалось договориться о единой повестке, сообщили 12 марта в пресс-службе президента республики.
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«Учитывая, что парламентские фракции «Мой шаг» и «Светлая Армения» приняли приглашение, а парламентская фракция «Процветающая Армения» и «Движение спасения родины» предложили свою повестку и условия для встречи, в данный момент формат встречи за одним столом становится неосуществимым», — говорится в заявлении, с которым выступила пресс-служба президента Армении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 13 марта, встретится с президентом Армении Арменом Саркисяном, сообщила на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворкян.
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Президент Армении Армен Саркисян 13 марта провел встречу с премьер-министром страны Николом Пашиняном, сообщили в пресс-службе правительства и администрации президента Армении.
Подробности в материале: Президент Армении обсудил с премьер-министром Пашиняном ситуацию в стране
В столице Армении Ереване между сторонниками оппозиционного «Движения за спасение Родины» и сотрудниками полиции произошли стычки у резиденции президента Армена Саркисяна.
Подробности в материале: В Ереване между оппозицией и полицией произошли стычки
Президент Армении Армен Саркисян обсудил с лидером правящей фракции Национального собрания «Мой шаг» Лилит Макунц возможность внеочередных парламентских выборов в республике.
Подробности в материале: Президент Армении обсудил с лидером правящей фракции возможные выборы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял 14 марта делегацию во главе с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.
Как сообщают «Вести», Алиев предложил Линде обсудить будущее, ведь «конфликт в Нагорном Карабахе остался в прошлом». Президент Азербайджана уверен, что и Армения хочет «закрыть страницу». Баку готов возобновить контакты с Ереваном, продолжил Алиев.
«Мы уже приступили к процессу переговоров об открытии коммуникаций между Азербайджаном и Арменией», — проинформировал высокого зарубежного гостя азербайджанский лидер.
Напомним, 12 марта Путин, Алиев и Пашинян заявили, что режим прекращения огня неукоснительно соблюдается, а обстановка в регионе остаётся в целом стабильной и спокойной.
Алиев и Пашинян в ходе телефонных разговоров дали высокую оценку эффективным действиям российского миротворческого контингента, развёрнутого на линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора.
Трехстороннее мирное соглашение, прекратившее вторую карабахскую войну, изменило геополитическую ситуацию в Закавказье. При этом реально подведена черта под происходившими в сентябре — ноябре прошлого года событиями, обозначен сценарий действий по экономическому развитию региона, реализации инфраструктурных проектов. Потенциально это должно привести к изменению политической ситуации в Азербайджане и Армении.
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Источник: Досрочные выборы в Армении состоятся в июне
Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился днем 14 марта с членами фракции «Мой шаг» и правления партии «Гражданский договор». По сведениям газеты «Рапарак», целью встречи стала необходимость проведения досрочных парламентских выборов. Днем ранее, досрочные выборы обсуждали премьер-министр и президент страны. А встрече с Николом Пашиняном предшествовали переговоры президента Армена Саркисяна с главой правящего парламентского блока «Мой шаг» Лилит Макунц и лидером оппозиционной парламентской партии «Просвещенная Армения» Эдмоном Марукяном.
Как сообщает газета, ссылаясь на собственные источники, Никол Пашинян осознал, что отныне затягивать с досрочными выборами больше нельзя.
Цитата iarex.ru.
Азербайджан в соответствии со своими обязательствами передал Армении всех военнопленных — глава МИД.
В Армении оппозиционные фракции парламента «Светлая Армения» и «Процветающая Армения» заявили о необходимости отмены военного положения в республике.
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Особенность введенного военного положения в Армении заключается в том, что пока оно действует, премьер Никол Пашинян не может быть отправлен в отставку.
Комиссия по вопросам обороны и безопасности парламента Армении отклонила проект оппозиции об отмене военного положения.
«Вопрос не будет вынесен на пленарное заседание парламента с положительным заключением комиссии. Но вы можете сами вынести его на обсуждение», — цитируют РИА Новости главу комиссии Андраника Кочаряна.
Кочарян отметил, что отмена военного положения так или иначе предполагается в случае принятия решения о проведении досрочных парламентских выборов. По его словам, нужно дождаться соответствующей инициативы правительства.
Депутат от правящей фракции «Мой шаг» Армен Хачатрян заявил, что правительство может предложить проект о проведении досрочных парламентских выборов дней через десять.
Лидер самого крупного оппозиционного объединения Армении «Движение за спасение родины» Вазген Манукян считает, что нужно любой ценой предотвратить проведение внеочередных парламентских выборов при правительстве премьер-министра Никола Пашиняна.
«Необходимо любой ценой не допустить проведения внеочередных парламентских выборов. И если все же власти пойдут на этот шаг и объявят выборы, то это правительство должно уйти до начала предвыборного процесса», — цитирует Вазгена Манукяна ТАСС.
По словам лидера оппозиционного объединения Армении «Движение за спасение родины» Вазгена Манукяна, правительство Пашиняна «имеет возможность с помощью финансовых и административных ресурсов сфальсифицировать итоги выборов и силой удержать власть».
Напомним, 13 марта президент Армении Армен Саркисян провел по отдельности встречи с Николом Пашиняном, главой парламентского правящего блока «Мой шаг» Лилит Макунц и лидером оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмоном Марукяном. «Движение за спасение родины» (лидер Вазген Манукян) не участвовало в этих переговорах. Ранее его участники заявляли, что согласны на проведение внеочередных выборов, но только в случае отставки Пашиняна и формирования временного правительства. На прошлой неделе сторонники движения организовали несколько массовых митингов в центре Еревана. Они также разбили палатки у здания парламента и до настоящего времени продолжают блокировать все входы в него, однако часть депутатов в понедельник смогли пройти через служебный вход.
При этом перспективы роспуска парламента больше зависят от позиции парламентских фракций, чем от «Движения за спасение родины». Правительство требует, чтобы две оппозиционные парламентские фракции — «Просвещенная Армения» и «Процветающая Армения» — подписали меморандум, согласно которому они не выдвинут собственных кандидатов в премьеры в случае отставки Пашиняна, которая технически необходима для роспуска законодательного органа, отмечает ТАСС.
Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.
Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении, сообщает Минобороны России 15 марта.
В рамках деятельности Российского миротворческого контингента инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. Всего с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1656 га территории, 517 км дорог, 1592 домостроения, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружен и обезврежен 25 191 взрывоопасный предмет, сообщает Минобороны России 15 марта.
Турецкое СМИ Milliyet предположило политику США на Кавказе при президенте Джо Байдене, а также чем это может обернуться для России.
Автор статьи приводит слова заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы Джорджа Кента. Журналист утверждает, что представитель Госдепа выразил обеспокоенность интересами России, Китая и Ирана на Кавказе. В публикации отмечается, что Байден сконцентрировался на внутренней политике, но в то же время Вашингтон способен подать России сигнал о том, что Соединенные Штаты по-прежнему имеют «глаза и уши» в регионе. Также США как бы говорят: у нас есть сила при необходимости предпринять желаемые шаги прежде всего в сфере энергетической безопасности и экономики, говорится в статье.
Вооруженные силы Армении проводят с 16 по 20 марта масштабные тактические и тактико-профессиональные учения, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.
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16−18 марта делегация из Армении, в состав которой входит вице-премьер Мгер Григорян, отправится с трехдневным визитом в Москву.
В соответствующем решении, подписанном премьер-министром Армении, сказано: «В соответствии с частью 5 статьи 7 «О структуре и деятельности правительства» 16−18 марта направить в Российскую Федерацию (Москва) делегацию для обсуждения вопросов, относящихся к повестке армяно-российского экономического сотрудничества».
После возвращения из командировки Мгер Григорян в трехдневный срок представит отчет о результатах поездки в РФ.
Единственный выход из внутриполитического кризиса в Армении — немедленная отставка премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом заявил первый президент Армении Левон Тер-Петросян.
При этом он считает, что Пашиняну нужно предоставить гарантию неприкосновенности «и получение, пусть и временного, но убежища за границей».
Два спасательных отряда Государственной службы по чрезвычайным ситуациям МВД Карабаха возобновили поисковые работы погибших в зоне боевых действий.
С момента перемирия в зоне боевых действий в Нагорном Карабахе уже обнаружены тела и останки 1499 человек. Среди них не только военнослужащие, но и гражданские.
Премьер Армении Никол Пашинян принял решение подать в отставку до 23 марта, а по некоторым сведениям, 16−17 марта, если не случится ничего экстраординарного. Это означает, что в мае в Армении состоятся внеочередные выборы. Об этом 16 марта сообщает газета «Паст».
Член фракции «Мой шаг» в Совете старейшин Еревана Арпеник Марутян сложила полномочия в соответствии с частью 5 статьи 31. Об этом 16 марта заявил мэр Еревана Айк Марутян. Ее мандат передан Арману Бабаджаняну.
Заявление главы МИД Армении Ары Айвазяна на совместном брифинге с действующим председателем ОБСЕ и министром иностранных дел Швеции Анн Линде: война в Нагорном Карабахе создала два опасных прецедента, связанных с попыткой силового решения конфликта и переброской наемников в зону боевых действий.
«В ходе войны вооруженные силы Азербайджана при поддержке Турции с очевидными нарушениями международного гуманитарного права проводили этнические чистки, совершали военные преступления против армян Арцаха. Они целенаправленно брали под прицел мирное население, в том числе — женщин, детей и стариков, гражданскую инфраструктуру и объекты культурного наследия», — отметил он.
Айвазян уточнил, что окончательное решение карабахского конфликта возможно только в рамках Минской группы ОБСЕ.
По его мнению, формат сопредседательства Минской группы ОБСЕ должен настолько усилиться, чтобы вести мирный процесс.
В трехстороннем заявлении по Нагорному Карабаху не указаны ключевые моменты, уточнил Айвазян.
Действующий председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что реализация трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху может стать основой для решения конфликта.
Она уточнила, что в организации внимательно следят за ситуацией в Нагорном Карабахе, которая изменилась после подписания трехстороннего заявления.
По её словам, полноценное выполнение пунктов заявления — основа для продвижения в вопросе урегулирования конфликта.
Анн Линде заявила, что впечатлена демократическими реформами в Армении в 2018 году. Однако этот процесс оказался весьма хрупким.
Она призвала «все стороны разрешить ситуацию мирным путем, уважая демократические процессы и верховенство закона в рамках обязательств перед ОБСЕ».
В Ереване активисты перекрыли одну из улиц мусорными баками. По ней не могли проехать автобусы и автомобили.
Акция протеста оказалась немногочисленной. Пришедшие высказали недовольство политикой, проводимой Пашиняном.
Бывший президент Армении Роберт Кочарян принял участие в заседании совета попечителей всеармянского фонда «Армения», в ходе которого обсуждался вопрос, на что были потрачены 52 млрд драм, выделенных фондом правительству в ходе войны в Карабахе. Об этом Кочарян сообщил в своём телеграм-канале. «Премьер-министр (Никол Пашинян — ИА REGNUM) однозначно заявил, что 52 млрд драмов поступили в бюджет и потрачены в общем котле расходов, и что невозможно конкретизировать, на что именно были потрачены благотворительные средства», — отметил экс-президент.
«Устные заверения премьера относительно потраченных средств не внушают никакого доверия. Я не могу верить заверениям правительства, которое в течение всей войны цинично обманывало собственный народ о реальной ситуации на фронте, которое спустя 4 месяца после войны скрывает количество жертв, без вести пропавших и военнопленных», — пишет Роберт Кочарян.
«В этом контексте мне непонятно заявление, принятое от имени Совета попечителей. Как можно быть заранее уверенным в целевом использовании средств Фонда при полном отсутствии подтверждающих документов? В сложившейся ситуации очевидно, что никакой аудит не прояснит ситуацию, а лишь усилит имеющиеся сомнения. Единственным верным выходом в данной ситуации вижу в оформлении 52 млрд драмов в качестве долга правительства перед Фондом и возвращении этих средств в течение 3−5 лет. Фонд «Армения», в свою очередь, должен потратить эти средства на многочисленные программы, направленные на нужды Арцаха», — резюмировал экс-президент Армении.
В Карабахе обнаружены останки трёх погибших военных, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям НКР. Они были обнаружены на юго-востоке Мартунинского района.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с бывшим министром здравоохранения РФ и бывшим послом РФ на Украине Михаилом Зурабовым. По сообщению news. am, Зурабов в ходе встречи представил Пашиняну ряд инвестиционных программ, которые планируется реализовать в Армении.
Здание министерства образования, науки, культуры и спорта Армении в Ереване, возле которого проходит акция оппозиции из-за ожидаемого приезда премьер-министра Армении Никола Пашиняна, оцеплено полицейскими. Об этом 17 марта сообщает агентство News.am.
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Кадры уничтожения российскими миротворцами взрывоопасных предметов, обнаруженных на территории Нагорного Карабаха.
На специальном полигоне Баллыджа их было уничтожено около 120, среди них мины и артиллерийские снаряды различного калибра.
Уничтожение осуществляется методом подрыва с обеспечением всех необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ.
Ежедневно к работам по утилизации привлекается около десяти военнослужащих российского миротворческого контингента.
Можно предполагать, что США будут пытаться проводить на Кавказе не только политику, направленную на ограничение в этом регионе российского влияния, но и станут налаживать отношения с Россией на карабахском направлении. Новый американский президент будет восстанавливать либеральную основу политики Вашингтона в регионе, выводя на первые позиции демократические принципы.
Известный турецкий эксперт Али Чинар опубликовал в газете Milliyet любопытную полемическую статью «Что США будут делать на Кавказе?» (ABD Kafkasya’da ne yapacak?), в которой высказываются предположения о контурах кавказской политики президента США Джо Байдена. Эта статья навеяна попытками найти ответы на вопрос, какое место этот регион будет занимать в американской внешней политике.
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Прежний транзит газа из РФ в Армениючерез Грузию пока приостановлен из-за планового ремонта газопровода «Северный Кавказ — Закавказье», сообщили в «Газпром экспорте».
Поставки российского газа в Армению временно ведутся через Азербайджан.
«ООО «Газпром экспорт» и Государственная нефтяная компания Азербайджанской республики 16 марта подписали краткосрочный контракт на транспортировку российского газа через территорию Азербайджана», — сообщается в комментарии российской компании.
Уголовное дело в отношении лидера армянского оппозиционного объединения «Движение за спасение родины» Вазгена Манукяна отправлено Генеральной прокуратурой Армении в суд с обвинительным заключением. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба ведомства.
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