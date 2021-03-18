После заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна по поводу неэффективности ракетных комплексов «Искандер» российского производства в ходе конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, Генштаб вооружённых сил Армении опубликовал заявление с требованием отставки Пашиняна и его правительства. В свою очередь Пашинян потребовал от президента уволить начальника Генерального штаба, генерал-полковника Оника Гаспаряна, ранее вместе с 40 высшими офицерами потребовавшего его отставки. Позднее Генштаб ВС Армении подтвердил своё требование отставки премьер-министра. На улицы вышли сторонники оппозиционного армянского объединения «Движение за спасение родины». На площади Свободы в центре Еревана они потребовали отставки премьер-министра и выражают свою поддержку армии. Сторонники Пашиняна также вышли на улицы Еревана, к ним обратился сам премьер-министр, высказавший уверенность в том, что внутри страны у Армении врагов нет. Все новости о политическом кризисе в Армении — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

15:53 25.02.2021 Протестующие в Ереване, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, перекрыли несколько улиц города. Читайте также: В Ереване требующие отставки Пашиняна перекрыли несколько улиц

15:54 25.02.2021 Генеральный штаб вооруженных сил (ВС) Армении потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и возглавляемого им правительства. Об этом 25 февраля говорится в заявление Генштаба армянских ВС. Читайте также: Генштаб ВС Армении потребовал отставки Пашиняна

15:54 25.02.2021 Заявление Генштаба Вооруженных сил Армении с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и действующего правительства республики является «попыткой военного переворота». Об этом 25 февраля сообщил глава армянского правительства на своей странице в соцсети Facebook. Читайте также: Пашинян назвал заявления Генштаба ВС Армении попыткой военного переворота

15:55 25.02.2021 Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что он уволил начальника Генерального штаба ВС, генерал-полковника Оника Гаспаряна, ранее вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовавшего его отставки. Он сообщил об этом 25 февраля в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети Facebook. Читайте также: Пашинян освободил от должности главу Генштаба ВС Армении Гаспаряна

15:56 25.02.2021 Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о «невзорвавшихся» ракетах оперативно-тактических комплексов «Искандер» во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, купленных у России, вызвало реакцию в сети. Пользователи выразили своё мнение 25 февраля в социальной сети Facebook. Читайте также: В сети высмеяли жалобу Пашиняна на неработоспособность «Искандеров»

15:56 25.02.2021 Министерство обороны Армении пока не комментирует заявление Генштаба вооруженных сил страны с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна и возглавляемого им правительства. Об этом 25 февраля сообщил начальник главного управления информации и по связям с общественностью минобороны страны Геворг Алтунян. Читайте также: В минобороны Армении не комментируют призыв Генштаба к отставке Пашиняна

15:57 25.02.2021 В Кремле с тревогой следят за развитием политической ситуации в Армении, где армия страны объявила о недоверии премьер-министру Николу Пашиняну. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте также: В Кремле встревожены обострением ситуации в Армении

15:57 25.02.2021 В Кремле не будут комментировать критические высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна относительно российских комплексов «Искандер». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте также: Песков не стал комментировать слова Пашиняна об «Искандерах»

15:58 25.02.2021 Сложившаяся в Армении ситуация, когда армия страны объявила о недоверии премьер-министру Николу Пашиняну и потребовала его отставки, — это внутреннее дело страны. Об этом 25 февраля сообщили в Министерстве иностранных дел РФ. Читайте также: МИД РФ оценил ситуацию в Армении

15:58 25.02.2021 Президент Армении Армен Саркисян получил предложение премьер-министра республики Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба ВС страны Оника Гаспаряна, который ранее потребовал его ухода в отставку. Об этом 25 февраля сообщили журналистам в пресс-службе президентского аппарата. Читайте также: Президент Армении получил предложение Пашиняна об увольнении главы Генштаба

15:59 25.02.2021 Начальник Генерального штаба ВС Армении, генерал-полковник Оник Гаспарян. mil. am

15:59 25.02.2021 Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни его семья не намерены покидать территорию страны. Он заявил об этом 25 февраля во время шествия со своими сторонниками по улицам Еревана. Читайте также: Пашинян заявил, что не намерен бежать из Армении

15:59 25.02.2021 Премьер министр Армении Никол Пашинян заявил, что вооруженные силы республики подчиняются народу страны и ему. Он сказал об этом журналистам 25 февраля, когда вышел к своим сторонникам на площади Республики в Ереване. Читайте также: Вооруженные силы Армении подчиняются народу и премьер-министру — Пашинян

16:00 25.02.2021 В оппозиционной партии «Процветающая Армения» считают заявление Генштаба Армении с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна переломным моментом и призывают главу правительства страны незамедлительно уйти в отставку. Об этом 25 февраля говорится в заявлении партии. Читайте также: Партия «Процветающая Армения» призвала Пашиняна уйти в отставку

16:00 25.02.2021 Ситуация в Армении остается управляемой, а требование Генштаба страны об отставке премьер-министра республики Никола Пашиняна было эмоциональным решением. Об этом 25 февраля глава армянского правительства заявил своим сторонникам, которые собрались на площади Республики в Ереване. Читайте также: Пашинян: ситуация в Армении остаётся управляемой

16:01 25.02.2021 Никол Пашинян выступает на площади Республики. Скриншот facebook @nikol.pashinyan

16:01 25.02.2021 Представители Генштаба Армении, которые были уволены премьер-министром страны Николом Пашиняном после того, как они потребовали его отставки, остаются главе правительства страны «братьями, солдатами нашей родины». Об этом Пашинян заявил 25 февраля перед своими сторонниками на площади Республики в Ереване. Читайте также: Пашинян заявил, что уволенные им военные остаются его «братьями»

16:01 25.02.2021 Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что исключает возможность гражданских столкновений на территории страны. Он сказал об этом 25 февраля свои сторонникам на площади Республики в Ереване. Читайте также: Пашинян назвал ситуацию в Армении напряженной

16:02 25.02.2021 Никол Пашинян на митинге своих сторонников. Скриншот facebook @nikol.pashinyan

16:02 25.02.2021 Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Армении Арой Айвазяном ситуацию в республике. Об этом 25 февраля сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Читайте также: Лавров обсудил с главой МИД Армении ситуацию в республике

16:03 25.02.2021 Турция осуждает попытки насильственного захвата власти в любой стране, и это же относится и к Армении. Об этом 25 февраля заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Читайте также: Глава МИД Турции назвал происходящее в Армении попыткой переворота

16:03 25.02.2021 Все государственные органы Армении выполняют свои функции в полном объеме, гражданам следует воздержаться от противоправных действий. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 25 февраля на официальном сайте Службы национальной безопасности (СНБ) Армении. Читайте также: Служба нацбезопасности Армении предостерегла граждан от провокаций

16:03 25.02.2021 Генштаб ВС Армении подтвердил требование отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. Об этом 25 февраля говорится в заявлении пресс-службы Генштаба. Читайте также: Генштаб ВС Армении подтвердил требование отставки Пашиняна

16:04 25.02.2021 Сторонники оппозиционного армянского объединения «Движение за спасение родины» проводят митинг на площади Свободы в центре Еревана для того, чтобы потребовать отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и выразить свою поддержку армии республики. Читайте также: В центре Еревана проходит митинг оппозиции

16:05 25.02.2021 Заявление Генштаба вооружённых сил Армении с требованием отставки действующего премьер-министра Никола Пашиняна может иметь катастрофические последствия для безопасности страны и граждан. Об этом говорится в заявлении Генеральной прокуратуры страны. Читайте также: Генпрокуратура Армении предостерегла военных от неконституционных действий

16:05 25.02.2021 Президент Армении Армен Саркисян заявил, что принимает меры по снижению напряженности в республике. Об этом 25 февраля сообщает его пресс-служба. Читайте также: Президент Армении заявил о поиске путей мирного урегулирования ситуации

16:06 25.02.2021 Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал военных республики, которые ранее потребовали отставки, заниматься своими непосредственными обязанностями. Читайте также: Пашинян приказал военным «заниматься своим делом»

16:16 25.02.2021 Сторонники Пашиняна на площади Республики. Скриншот facebook @nikol.pashinyan

16:30 25.02.2021 Реванш Армении взять не удастся, заявил 25 февраля азербайджанский президент Ильхам Алиев на публичном мероприятии, сообщает АзерТАдж. Читайте также: Алиев пригрозил Армении

16:31 25.02.2021 Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Шуши. president. az

16:32 25.02.2021 Российский политолог Алексей Мухин прокомментировал слова Пашиняна о российских ракетах, после которых военные потребовали отставки премьера. «Слова Никола Пашиняна об «Искандерах» следует рассматривать как элемент конкурентной борьбы в сфере ВТС (военно-технического сотрудничества, — прим. ред.). Пашинян работает на стороне натовского ВПК», — считает Мухин.

16:47 25.02.2021 Втягивание вооружённых сил в политику является ударом по безопасности страны, говорится в опубликованном 25 февраля заявлении минобороны Армении. «Армия является аполитичной структурой, и любые попытки вовлечения вооружённых сил в те или иные политические процессы, — сказано в документе. — Любая такая попытка угрожает стабильности и безопасности Армении». Об этом: Минобороны Армении назвало недопустимым втягивание армии в политику

19:08 25.02.2021 Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» в ходе осеннего конфликта в Карабахе не применялись, сообщает 25 февраля Минобороны РФ. Российские военные подчеркнули, что весь боезапас таких ракет по сей день продолжает находиться на складах Вооруженных сил Армении. [[[video-0]]] Читайте также: Недоумение и удивление — Минобороны РФ о словах Пашиняна про «Искандеры»

19:22 25.02.2021 Ситуацию в Армении обсудили по телефону 25 февраля президент РФ Владимир Путин и армянский премьер-министр Никол Пашинян. Об этом: Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Армении

20:40 25.02.2021 Президент России Владимир Путин. kremlin.ru

21:17 25.02.2021 Давление на президента Армении Армена Саркисяна недопустимо, сообщили 25 февраля в его пресс-службе. «В нынешней ситуации никто не должен пытаться вовлекать президента в политический процесс, — говорится в сообщении. — Любые попытки давления на президента недопустимы». Подробности в материале: Аппарат президента Армении заявил о недопустимости политического давления

21:28 25.02.2021 Мирным должно быть политическое урегулирование ситуации в Армении, сообщил 25 февраля журналистам официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик. Комментируя политическое обострение в Армении, Дюжаррик заявил, что Генсек ООН весьма обеспокоен. Читайте также: В ООН прокомментировали происходящее в Армении

22:05 25.02.2021 Стать самостоятельными политическими игроками, не связанными с премьер-министром Николом Пашиняном, призвал лидер оппозиционного армянского «Движения по спасению Родины» Вазген Манукян депутатов альянса «Мой шаг». Читайте подробнее: Депутатов от блока Пашиняна призвали покинуть фракцию «Мой шаг»

22:12 25.02.2021 «В случае непринятия Пашиняном требования об отставке можно сделать однозначный вывод: кукловоды Пашиняна с берегов Потомака и Туманного Альбиона взяли курс на разжигание гражданской войны в Республике Армения. Войны, которой, вне всякого сомнения, воспользовалась бы Турция, не будь недавнего заявления министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова об отношении России к идее «Великого Турана». Никол провоцирует гражданскую войну в Армении», — пишет автор ИА REGNUMАрташес Гегамян. Читайте также: Никол Пашинян провоцирует гражданскую войну в Армении

22:13 25.02.2021 Никол Пашинян. Скриншот facebook @nikol.pashinyan

23:15 25.02.2021 Военные не должны вмешиваться в политические процессы в Армении, сообщил 25 февраля журналистам глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс. Об этом: Госдеп призвал Армению не допускать военных до политики

03:25 26.02.2021 Несколько сотен сторонников «Движения по спасению Родины» разбили палаточный лагерь на проспекте Баграмяна в Ереване и остались там на ночь, сообщает 25 февраля агентство Sputnik. Подробности в материале: Сотни протестующих остались в центре Еревана на ночь

03:51 26.02.2021 Новое внеочередное собрание парламента Армении планируют провести 26 февраля представители двух оппозиционных фракций — «Просвещенной Армении» и «Процветающей Армении». Об этом сообщила журналистам депутат Ивета Тоноян. Читайте также: Оппозиция Армении планирует провести новое заседание парламента

07:08 26.02.2021 Президент Армении Армен Саркисян. Источник: president. am

08:21 26.02.2021 Ночь противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна, живущих в палатках около здания парламента Армении, прошла спокойно. «Сторонники оппозиции жгут костры, чтобы согреться. Погреться пускают и полицейских, охраняющих порядок. Они обсуждают с оппозиционерами последние события. Цепь полицейских охраняет забор парламента», — сообщает Маяк.

08:55 26.02.2021 Ночью у здания парламента Армении ночевало около 200 человек, с наступлением утра количество противников премьер-министра страны выросло. По сообщениям очевидцев, оппозиционеры несут из домов еду и одежду.

09:29 26.02.2021 Никол Пашинян со своими сторонниками. Скриншот facebook @nikol.pashinyan

09:48 26.02.2021 К палаточному лагерю протестующих, который разбит в центре Еревана, начали подходить сторонники армянской оппозиции, выступающей за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом 26 февраля сообщает агентство News.am. Читайте также: Сторонники оппозиции собираются возле палаточного лагеря в Ереване

10:04 26.02.2021 Министерство обороны и Генеральный штаб Армении самостоятельно решали вопросы о закупке вооружения, а правительство страны только выделяло для этого денежные средства. Об этом 26 февраля написал армянский премьер-министр Никол Пашинян на своей странице в соцсети Facebook. Читайте также: Пашинян: минобороны и Генштаб сами решали вопросы закупки вооружения

10:28 26.02.2021 Митинг за отставку Пашиняна на площади Свободы. Цитата из видео ՈՒՂԻՂ. Բանակը պահանջում է Փաշինյանի հրաժարականը. քաղաքացիները հավաքվել են Ազատության հրապարակում пользователя NEWS AM. youtube.com.

10:38 26.02.2021 События, которые в настоящее время происходят в Армении, являются внутренним делом этой страны. Об этом 26 февраля заявил журналистам президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе пресс-конференции. Об этом: Алиев о событиях в Армении: «Внутреннее дело страны»

10:59 26.02.2021 Азербайджан передал Армении всех военнопленных, которые были захвачены во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе осенью минувшего года. Об этом 26 февраля заявил на пресс-конференции для журналистов президент Азербайджана Ильхам Алиев. Подробности в материале: Алиев заявил, что Баку передал Еревану всех военнопленных

11:05 26.02.2021 Из-за отсутствия спикера парламента Армении и депутатов от правящего в стране блока «Мой шаг» заседание совета армянского законодательного органа, который должен был по требованию оппозиции сформировать повестку внеочередного заседания армянского парламента для проведения обсуждения ситуации в стране, не состоялось. Об этом 26 февраля сообщил журналистам лидер оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян. Читайте подробнее: В Армении не состоится внеочередное заседание парламента

11:23 26.02.2021 Армения поле завершения боевых действий в Нагорном Карабахе осенью минувшего года не предоставила Азербайджану карту минных полей в регионе. Об этом 26 февраля заявил на пресс-конференции для журналистов азербайджанский президент Ильхам Алиев. Читайте также: Армения не предоставила Азербайджану карту минных полей в Карабахе — Алиев

11:45 26.02.2021 Президент Армении Армен Саркисян собирается провести встречу с начальником генштаба вооруженных сил республики Оником Гаспаряном, которого накануне премьер-министр страны Никол Пашинян предложил отправить в отставку. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба армянского лидера. Читайте подробнее: Президент Армении намерен встретиться с главой Генштаба страны

12:12 26.02.2021 Во время недавнего конфликта в Нагорном Карабахе Азербайджан не зафиксировал применение Арменией оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер», о чем ранее говорил армянский премьер-министр Никол Пашинян. Об этом 26 февраля заявил на пресс-конференции для журналистов президент Азербайджана Ильхам Алиев. Читайте также: Алиев: Армения не применяла «Искандеры» во время боевых действий в Карабахе

12:23 26.02.2021 Азербайджан готов к нормализации отношений с Ереваном и не исключает возможности подписания мирного договора между двумя странами на каком-то этапе. Об этом 26 февраля заявил на пресс-конференции для журналистов азербайджанский президент Ильхам Алиев. Подробности в материале: Алиев не исключил возможности подписания мирного договора с Арменией

12:24 26.02.2021 Никол Пашинян выступает на площади Республики. Скриншот facebook @nikol.pashinyan.

12:38 26.02.2021 Представители миротворческих сил России успешно выполняют свою миссии в Нагорном Карабахе. Об этом 26 февраля заявил на пресс-конференции для журналистов президент Азербайджана Ильхам Алиев. Читайте также: Алиев рассказал о работе миротворческих сил РФ в Нагорном Карабахе

13:03 26.02.2021 Армянское оппозиционное «Движение за спасение родины» готово встретиться с премьер-министром республики Николом Пашиняном, но только для обсуждения вопроса о его отставке. Об этом 26 февраля заявил экс-глава Службы нацбезопасности Армении Артур Ванецян. Читайте подробнее: В Армении оппозиция назвала условие для встречи с Пашиняном

13:22 26.02.2021 Митинг на площади Свободы за отставку Никола Пашиняна. © ИА Красная Весна

13:46 26.02.2021 Армения собирается принять участие в третьем заседании трехсторонней рабочей группы по Нагорному Карабаху на уровне вице-премьеров правительств. Об этом 26 февраля сообщил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук. Подробности в материале: Ереван подтвердил участие в трехсторонней встрече по Карабаху 27 февраля

14:08 26.02.2021 Правоохранители на митинге за отставку Пашиняна 26 февраля. Цитата из видео ՈՒՂԻՂ. Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ակցիա Բաղրամյան պողոտայում пользователя NEWS AM. youtube.com.

14:43 26.02.2021 Дорожный указатель на Ереван и Шуши. Источник: mil.ru

14:50 26.02.2021 Армянский президент Армен Саркисян согласился встретиться с членами оппозиционного объединения «Движение за спасение родины», перекрывшими проспект Баграмяна в Ереване и требующими отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом 26 февраля сообщил журналистам представитель оппозиционного объединения Ишхан Сагателян в ходе акции у здания аппарата президента республики. Читайте также: Президент Армении встретится с представителями оппозиции

15:04 26.02.2021 Баку не собирается препятствовать тому, чтобы отношения Турции и Армении вошли в нормальное русло. Об этом 26 февраля заявил на пресс-конференции для журналистов президент Азербайджана Ильхам Алиев. Читайте подробнее: Алиев: Баку не будет препятствовать нормализации отношений Турции и Армении

16:29 26.02.2021 Президент Армении Армен Саркисян в пятницу, 26 февраля, провел встречи с руководителем парламентской фракций «Мой шаг» Лилит Макунц, лидером «Просвещенной Армении» Эдмоном Марукяном и секретарем «Процветающей Армении» Арманом Абовяном, в ходе которых обсуждалась политическая ситуация в стране.

16:31 26.02.2021 «В ходе встреч стороны обменялись мнениями о кризисной ситуации в стране. Были обсуждены вопросы, связанные с разрядкой напряженности и поиском мирного решения ситуации. Представители парламентских сил представили президенту республики свои подходы и взгляды», — отмечается в сообщении пресс-службе президента Армении.

16:31 26.02.2021 Армен Саркисян [(cc) U.S. Department of State]

16:33 26.02.2021 Президент Армении Армен Саркисян встретился с председателем Национального Собрания Араратом Мирзояном. Собеседники обсудили роль президента и парламента в деле разряжения внутриполитической ситуации, сообщает президентская пресс-служба 26 февраля.

16:36 26.02.2021 Состоялся телефонный разговор председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с председателем Национального Собрания Республики Армения Араратом Мирзояном. Беседа прошла по инициативе армянской стороны, сообщает пресс-служба Совфеда РФ 26 февраля. Собеседники обсудили последние события в Ереване. Председатель СФ отметила, что в России рассматривают происходящие события как внутренние и рассчитывают на урегулирование ситуации исключительно в мирном русле.

16:37 26.02.2021 Председатель Национального Собрания Республики Армения Арарат Мирзоян обратился к Валентине Матвиенко с просьбой «во имя соблюдения общечеловеческих ценностей и принципов гуманизма» оказать содействие по скорейшему возвращению на родину нескольких задержанных во время нагорно-карабахского конфликта армянских женщин. Со своей стороны председатель Совета Федерации выразила готовность по парламентской линии содействовать решению этой гуманитарной проблемы.

16:41 26.02.2021 Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, где обсуждалась ситуация вокруг нагорно-карабахского урегулирования, сообщает пресс-служба Кремля 26 февраля.

16:42 26.02.2021 «Мы с вами сегодня обсудим ситуацию вокруг нагорно-карабахского урегулирования. Хотел бы услышать ваши оценки того, как работают наши миротворцы, силы МЧС, пограничники и как идёт сотрудничество с международными организациями по этому направлению, с нашими иностранными партнёрами», — сказал Путин, открывая совещание с постоянными членами Совета безопасности.

16:53 26.02.2021 Между тем Минобороны РФ сообщило 26 февраля, что личный состав роты гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента продолжает работы по очистке местности от взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе. Российскими саперами обследованы на наличие взрывоопасных предметов приусадебные участки частных домов, а также автомобильные дороги общего пользования в районе н. п. Мардакерт. В ходе разминирования и очистки окраин населенных пунктов российскими миротворцами применяются современные робототехнические комплексы «Уран-6», которые позволяют обеспечить безопасность военнослужащих при выполнении взрывоопасных работ и поддерживать высокий темп очистки местности в любых погодных условиях. Обнаруженные взрывоопасные предметы вывезены и уничтожены на специально оборудованном полигоне Баллыджа. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожались на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ. Всего с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1 506 га территории, 468 км дорог, 1 476 домостроений, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 24 923 взрывоопасных предмета.

16:53 26.02.2021 Президент РФ Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ на тему урегулирования в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Мы с вами сегодня обсудим ситуацию вокруг нагорно-карабахского урегулирования. Хотел бы услышать ваши оценки того, как работают наши миротворцы, силы МЧС, пограничники и как идёт сотрудничество с международными организациями по этому направлению, с нашими иностранными партнёрами», — сказал Путин. Об этом: Путин обсудил с Совбезом РФ урегулирование в Нагорном Карабахе

16:55 26.02.2021 Напомним, в соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.

16:59 26.02.2021 Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности. 26.02.2021 . kremlin.ru

17:03 26.02.2021 Российские саперы в Нагорном Карабахе. mil.ru. Всего в Нагорном Карабахе с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1 506 га территории, 468 км дорог, 1 476 домостроений, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 24 923 взрывоопасных предмета, сообщило Минобороны РФ 26 января.

17:04 26.02.2021 Российские саперы в Нагорном Карабахе. mil.ru

17:07 26.02.2021 Несколько тысяч сторонников оппозиционного «Движения за спасение родины», которые проводят в пятницу, 26 февраля, шествие в центре Еревана, направились к резиденции президента Армении. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, шествие остановилось у здания генеральной прокуратуры, где состоялся короткий митинг с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Акция сопровождается патриотическими песнями, многие несут флаги и плакаты. В центре города затруднено движение, перекрыта одна из центральных улиц Еревана — проспект Баграмяна в районе здания парламента. Здесь протестующие поставили палатки, где провели ночь и планируют оставаться до тех пор, пока премьер не подаст в отставку. В течение дня протестующие развели костры. В целом ситуация в Ереване спокойная, транспорт, а также все государственные структуры, банки и магазины работают в обычном режиме.

17:07 26.02.2021 Митинг за отставку Пашиняна 26 февраля. Цитата из видео ՈՒՂԻՂ. Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ակցիա Բաղրամյան պողոտայում пользователя NEWS AM. youtube.com.

17:30 26.02.2021 Президент Армении Армен Саркисян встретился с начальником Генштаба Оником Гаспаряном, сообщает пресс-служба главы государства 26 февраля.

17:31 26.02.2021 Как сообщалось ранее, президент Армении Армен Саркисян инициировал серию обсуждений с целью нахождения путей ослабления напряжённости и мирного разрешения ситуации.

17:32 26.02.2021 Президент Армении Армен Саркисян с председателем Национального Собрания Араратом Мирзояном. president. am

17:41 26.02.2021 Митингующие в Ереване 26 февраля обошли вокруг резиденции президента и вернулись на площадь Свободы, где накануне оппозиционеры напротив здания парламента разбили палаточный лагерь.

17:41 26.02.2021 Митинг за отставку Пашиняна 26 февраля. Цитата из видео ՈՒՂԻՂ. Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ակցիա Բաղրամյան պողոտայում пользователя NEWS AM. youtube.com

17:47 26.02.2021 Состоялась встреча армянского президента Армена Саркисяна с начальником генштаба ВС Армении Оником Гаспаряном, сообщили 26 февраля в пресс-службе президента республики. Уточняется, что Саркисян посетил генштаб ВС Армении. Об этом: Президент Армении провёл переговоры с начальником генштаба

17:48 26.02.2021 Пройдя десятикилометровым маршем по центру Еревана, оппозиция вернулась на проспект Баграмяна, где расположен парламент, передает корреспондент РИА Новости. В марше участвовали несколько тысяч человек. Сторонники оппозиции провели импровизированные митинги у резиденции премьера Никола Пашиняна, МИД и прокуратуры, после чего снова вернулись к зданию парламента на проспекте Баграмяна.

17:48 26.02.2021 Шествие за отставку Пашиняна 26 февраля. Цитата из видео ՈՒՂԻՂ. Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ակցիա Բաղրամյան պողոտայում пользователя NEWS AM. youtube.com

17:50 26.02.2021 Предполагается, что на проспекте Баграмяна, где расположен парламент, оппозиционеры проведут новый митинг противников премьера страны. На нем будут выступать лидеры оппозиции, которые, как ожидается, расскажут о своих переговорах с президентом Армении Арменом Сарксияном, на которых протестующие потребовали не утверждать решение Пашиняна об увольнении начальника генерального штаба и обратиться по этому вопросу в Конституционный суд.

17:50 26.02.2021 Шествие за отставку Пашиняна 26 февраля. Цитата из видео ՈՒՂԻՂ. Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ակցիա Բաղրամյան պողոտայում пользователя NEWS AM. youtube.com.

17:52 26.02.2021 Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич призвала стороны конфликта в Армении к сдержанности. «Я внимательно слежу за последними событиями в нашей стране-члене Армении и призываю к спокойствию, сдержанности и ответственности. Все политические разногласия должны обсуждаться и разрешаться мирным путем, за столом переговоров с участием гражданских представителей общества и в соответствии с принципами демократии и верховенства закона», — говорится в заявлении Пейчинович-Бурич, опубликованном на сайте СЕ.

17:53 26.02.2021 Генсек СЕ Мария Пейчинович-Бурич отметила, что Совет Европы «остается в распоряжении властей Армении и гражданского общества для оказания помощи в этом отношении».

17:53 26.02.2021 Митинг за отставку Пашиняна на площади Свободы. Цитата из видео ՈՒՂԻՂ. Բանակը պահանջում է Փաշինյանի հրաժարականը. քաղաքացիները հավաքվել են Ազատության հրապարակում пользователя NEWS AM. youtube.com.

18:23 26.02.2021 Армянская апостольская церковь (ААЦ) призвала правоохранительные органы не применять силу против участников мирных протестов в Ереване.

18:24 26.02.2021 «Призываем правоохранительные органы воздерживаться от применения насилия и несоразмерной силы против участников мирных демонстраций и собраний», — говорится в заявлении Высшего духовного совета ААЦ.

18:24 26.02.2021 Митинг на площади Свободы с требованием отставки правительства Никола Пашиняна. © ИА Красная Весна

19:14 26.02.2021 Лидер объединенной оппозиции Армении Вазген Манукян считает, что премьер страны Никол Пашинян потеряет контроль над силовиками, если не сможет уволить начальника генштаба Оника Гаспаряна. «Если ему не удастся уволить Оника Гаспаряна, он «проиграет» в глазах всех силовых структур. Это означает, что ему не будет подчиняться ни одна силовая структура, так как он проиграет», — сказал Манукян, выступая на митинге оппозиции в Ереване.

19:15 26.02.2021 «В Армении начинаются самые решающие дни. Я уверен, что армия встанет на ноги. Если не сделает этого, то мы должны поставить ее на ноги. За эти несколько дней решается вся судьба борьбы. И я в обоих случаях вижу поражение Никола Пашиняна. Во втором случае к нам и армии присоединится весь народ», — цитируют Манукяна РИА Новости.

19:15 26.02.2021 Митинг за отставку Пашиняна 26 февраля. Цитата из видео ՈՒՂԻՂ. Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ակցիա Բաղրամյան պողոտայում пользователя NEWS AM. youtube.com

19:46 26.02.2021 «Сегодня у нас будут очень важные заявления о наших будущих действиях», — заявил представитель партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян.

19:46 26.02.2021 Несколько сотен сторонников оппозиционного «Движения за спасение родины» продолжают блокировать центральный проспект Еревана рядом со зданием парламента, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, активисты ждут новых заявлений лидеров оппозиции.

19:46 26.02.2021 Митинг за отставку Пашиняна на площади Свободы. Цитата из видео ՈՒՂԻՂ. Բանակը պահանջում է Փաշինյանի հրաժարականը. քաղաքացիները հավաքվել են Ազատության հրապարակում пользователя NEWS AM. youtube.com

19:48 26.02.2021 На проспекте рядом со зданием парламента в Ереване звучат патриотические песни, сооружены баррикады из мусорных баков и уличных скамеек. Время от времени активисты скандируют антиправительственные лозунги. Полицейские несут усиленную службу, однако не предпринимают попыток очистить проспект от митингующих.

19:48 26.02.2021 Протестующие у здания парламента Армении 26 февраля. Цитата из видео ՈՒՂԻՂ. Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով հանրահավաք՝ Բաղրամյան պ пользователя NEWS AM.youtube.com

20:36 26.02.2021 Президент Армении Армен Саркисян в рамках инициированных им обсуждений сегодня, 26 февраля, провёл встречи с руководителем фракции Национального собрания «Мой шаг» Лилит Макунц, руководителем фракции «Просвещённая Армения» Эдмоном Марукяном и секретарём фракции «Процветающая Армения» Арманом Абовяном. «В ходе встреч состоялся обмен мыслями относительно создавшейся в стране кризисной ситуации. Обсуждались вопросы, касающиеся путей ослабления напряжённости и мирного разрешения ситуации. Представители парламентских сил представили президенту республики свои подходы и точки зрения», — говорится в сообщении пресс-службы.

20:39 26.02.2021 Президент Армении Армен Саркисян сегодня встретился с руководителями Движения спасения Отечества — единым кандидатом от Движения на пост премьер-министра Вазгеном Манукяном, Артуром Ванецяном, Ваграмом Багдасаряном и Арцвиком Минасяном. «В ходе встречи состоялся обмен мыслями о создавшейся в стране кризисной ситуации. Обсуждались вопросы, касающиеся путей ослабления напряжённости и мирного разрешения ситуации. Представители оппозиционных сил представили президенту республики свои подходы и точки зрения», — говорится в сообщении президентской пресс-службы.

20:39 26.02.2021 Лидер объединенной оппозиции Армении Вазген Манукян. (сс) hovikmusayelyan

20:40 26.02.2021 Информация одной строкой от пресс-службы президента Армении: «Президент республики Армен Саркисян посетил Генеральный штаб Вооружённых сил РА, где встретился с начальником Генерального штаба ВС Оником Гаспаряном».

20:40 26.02.2021 Начальник Генерального штаба ВС Армении Оник Гаспарян. mil. am

21:37 26.02.2021 Акции протеста в Ереване идут уже второй день. Митингующие требуют немедленной отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и заявляют, что не покинут улицы, пока он не уйдет в отставку.

21:38 26.02.2021 Премьер-министр Армении Никол Пашинян. president. kg

21:55 26.02.2021 Среди армянских экспертов есть точка зрения, согласно которой в случае, если США будут продолжать реализацию геополитического проекта «Великий Курдистан», то «армянский вопрос окончательно будет закрыт». По их мнению, в таком случае «лучше поддерживать хорошие отношения с Турцией и попытаться, оттягивая время, посмотреть, что произойдет». Об этом в статье Станислава Тарасова Зачем Армении понадобилось генконсульство в Эрбиле

21:57 26.02.2021 Если в любом нормальном демократическом обществе руководитель правительства, проваливший все что можно, давно добровольно подал бы в отставку, то в Армении в кресле премьера сидит популист, пишет Ара Нранян в статье Что или кто удерживает Пашиняна от отставки?

21:58 26.02.2021 Никол Пашинян во время бархатной революции в Армении. (сс) Yerevantsi

22:48 26.02.2021 Митинг за отставку Пашиняна на площади Свободы. Цитата из видео Մենք բանակի կողքին ենք. ակցիա Ազատության հրապարակում. ՈւՂԻՂ пользователя 168. am. youtube.com

16:46 27.02.2021 Представитель объединенной оппозиции Армении Ишхан Сагателян призвал президента республики Армена Саркисяна не подписывать указ об отставке начальника генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна. Об этом: В Армении оппозиция призвала президента не увольнять начальника генштаба

17:28 27.02.2021 Президент Армении Армен Саркисян не стал подписывать предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника генштаба Вооружённых сил республики Оника Гаспаряна. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба президента. Читайте также: Президент Армении отказался увольнять начальника генштаба

21:28 27.02.2021 Лидер армянского оппозиционного «Движения по спасению Родины» Вазген Манукян исключил возможность гражданской войны в республике из-за противостояния с премьер-министром Николом Пашиняном. Подробности в материале: Лидер оппозиции оценил вероятность начала гражданской войны в Армении

22:51 27.02.2021 Появление палаточного лагеря в центре Еревана — столицы Армении, организованного сторонниками оппозиции, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 27 февраля в социальной сети Facebook. Читайте также: В сети обсудили появление палаточного лагеря в центре Еревана

08:36 28.02.2021 Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал на 1 марта митинг и шествие, в которых пригласил принять участие своих сторонников. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook. Читайте также: Пашинян призвал своих сторонников 1 марта собраться на митинг

14:39 28.02.2021 Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что цель анонсированного им митинга и шествия — защита демократического, конституционного строя в Армении, а также — народной власти. Об этом он сообщил 28 февраля в ходе прямого эфира на своей странице в социальной сети Facebook. Читайте также: Премьер-министр Армении пояснил цель митинга, запланированного на 1 марта

16:39 28.02.2021 В Армении оппозиция вышла на митинг на проспекте Баграмяна в Ереване. Читайте также: В Ереване оппозиция проводит митинг у стен парламента Армении

17:17 28.02.2021 Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал «непонятным» решение президента республики Армена Саркисяна, который накануне отказался увольнять начальника генштаба ВС Оника Гаспаряна. Подробности в материале: Пашинян назвал непонятным отказ президента уволить главу генштаба

19:32 28.02.2021 Армянское радикальное движение «Сасна црер» начало факельное шествие в центре Еревана. Об этом: В центре Еревана радикалы устроили факельное шествие

08:08 01.03.2021 Решение президента Армении Армена Саркисяна не утверждать отставку начальника генштаба ВС Оника Гаспаряна, ухода которого требует премьер-министр страны Никол Пашинян, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 28 февраля в социальной сети Facebook. Читайте также: В сети оценили отказ президента Армении отправить в отставку главу генштаба

10:57 01.03.2021 Лидер фракции армянского парламента «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян обратился с предложением к премьер-министру страны Николу Пашиняну об отзыве последним своего ходатайства об увольнении начальника Генштаба вооруженных сил республики Оника Гаспаряна. Он заявил об этом 1 марта в видеообращении на своей странице в соцсети Facebook. Подробности в материале: В Армении призвали Пашиняна не требовать отставки главы генштаба

11:45 01.03.2021 Жители Армении должны сохранять единство и солидарность, а политические разногласия между ними не должны вести к конфронтации и расколу. С таким призывом 1 марта выступил президент Армении Армен Саркисян в своем обращении по случаю трагических событий 1 марта 2008 года. Читайте подробнее: Президент Армении призвал жителей страны к единству

11:50 01.03.2021 Армен Саркисян [president.am]

11:58 01.03.2021 Нынешний вброс информации о том, что группа конгрессменов обратилась к госсекретарю и министру обороны США с просьбой принять более деятельное участие в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, не случайно совпадает с моментом жесткого политического кризиса в Армении. В Ереване кое-кто воспринимает это как определенный сигнал. Но как конкретно будет действовать Байден на этом направлении, сказать пока сложно. Подробнее — в аналитическом материале Станислава Тарасова. Читайте также: Нагорный Карабах и предчувствие новой политики Байдена

11:58 01.03.2021 Свою готовность объединить все политические силы страны для переговоров по урегулированию разногласий выразил президент Армении Армен Саркисян. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба армянского лидера. Подробности в материале: Президент Армении предложил политическим силам страны провести переговоры

12:44 01.03.2021 Участники протестных акций в Ереване, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, вошли в одно из зданий правительственного комплекса страны. Об этом 1 марта сообщает агентство News.am. Подробности в материале: Требующие отставки Пашиняна ворвались в здание правительства Армении

12:51 01.03.2021 Шествие за отставку Никола Пашиняна 26 февраля 2021 года. Цитата из видео ՈՒՂԻՂ. Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ակցիա Բաղրամյան պողոտայում пользователя NEWS AM. youtube.com

13:22 01.03.2021 Заседание Совета безопасности Армении, в ходе которого его участники обсудили вопросы внутренней и внешней безопасности страны, провел премьер-министр страны Никол Пашинян. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба Совбеза Армении. Читайте подробнее: Пашинян провел заседание Совета безопасности Армении

13:38 01.03.2021 Многие общественные и политические деятели Армении обратились к премьеру Николу Пашиняну с предложением мирно уйти в отставку. На стороне действующего премьер-министра сейчас остались только депутаты фракции «Мой шаг», его открыто поддержали политики Азербайджана и Турции, представители фонда Сороса. Читайте также: Армянский гамбит

13:44 01.03.2021 Досрочные выборы в парламент Армении можно будет обсуждать только после ухода со своего поста главы Генштаба страны Оника Гаспаряна, ранее потребовавшего отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и возглавляемого им правительства. Об этом 1 марта заявил на брифинге глава парламентской постоянной комиссии по внешним связям, член правления партии Пашиняна «Гражданский договор» Рубен Рубинян. Читайте подробнее: В Армении рассказали, когда можно будет обсуждать досрочные выборы

13:58 01.03.2021 Протестующие, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, ворвались в задние администрации центрального района Еревана. Протестную акцию 1 марта транслируют местные новостные порталы. Читайте подробнее: Протестующие ворвались в здание администрации центрального района Еревана

14:36 01.03.2021 Протестующие в здании правительства Армении [Цитата из видео «Չմասնակցեք Նիկոլի կազմակերպած հավաքին». ՀՅԴ-ականների ակցիան՝ կառավարության 3-րդ մասնաշենքում пользователя NEWS AM. youtube.com]

14:36 01.03.2021 Факельное шествие в центре Еревана (Армения), организованное радикальным движением «Сасна црер», вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 1 марта в социальной сети Facebook. Читайте также: В сети обсудили факельное шествие в центре Еревана

15:23 01.03.2021 Президент Армении Армен Саркисян встретился с премьер-министром страны Николом Пашиняном.

15:49 01.03.2021 Информация РИА Новости о том, что толпа противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна ворвалась в правительственное здание в центре Еревана, вызвала обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 1 марта в социальной сети Facebook. Об этом: В сети обсудили проникновение митингующих в здание правительства Армении

15:51 01.03.2021 Президент Армении АрменСаркисян встретился премьер-министром страны Николом Пашиняном. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба армянского лидера. Читайте также: Президент Армении провел встречу с Пашиняном

16:05 01.03.2021 В центре Еревана собираются сторонники премьер-министра Никола Пашиняна, сообщают СМИ.

16:05 01.03.2021 Любая попытка подрыва внутренней стабильности в Армении должна получить уголовно-правовую оценку. Об этом 1 марта на заседании коллегии Генпрокуратуры, говоря о сложившейся в республике ситуации, заявил генпрокурор Армении Артур Давтян. Читайте также: Генпрокурор Армении напомнил об уголовном наказании за нарушение закона

17:14 01.03.2021 Протестующие в здании правительства Армении [Цитата из видео «Չմասնակցեք Նիկոլի կազմակերպած հավաքին». ՀՅԴ-ականների ակցիան՝ կառավարության 3-րդ մասնաշենքում пользователя NEWS AM. youtube.com].

17:21 01.03.2021 Россия надеется на соблюдение Арменией договоренностей по Нагорному Карабаху вне зависимости от политической обстановки в Ереване. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко. «Мы очень надеемся, очень рассчитываем на ответственность руководителей Армении — какие события бы ни происходили, должна быть преемственность [в выполнении соглашения по Нагорному Карабаху]. Любые движения, любые шаги, которые будут противоречить этому соглашению, могут привести к большой трагедии, этого допускать нельзя», — сказала Матвиенко.

17:27 01.03.2021 Сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна принесли в центр Еревана большой флаг страны и плакаты, сообщают СМИ.

18:02 01.03.2021 Премьер-министр Армении Никол Пашинян вышел к своим сторонникам в центре Еревана.

18:14 01.03.2021 В центре Еревана проходит новый митинг оппозиции, в ходе которого протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства, сообщает 1 марта корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: В Ереване начался новый митинг с требованием отставки Пашиняна

18:22 01.03.2021 Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил своего предшественника Сержа Саргсяна в подстрекательстве военных к мятежу.

18:31 01.03.2021 Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил в октябре 2021 года провести референдум по новой Конституции страны.

18:33 01.03.2021 Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планах перевести страну от парламентской к полупрезидентской форме правления.

18:43 01.03.2021 Состоялся телефонный разговор председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с председателем милли меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой, сообщает пресс-служба Совфеда РФ 1 марта. Собеседники обсудили вопросы двусторонних межпарламентских связей, а также региональную проблематику с акцентом на актуальные гуманитарные задачи, стоящие на повестке дня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Валентина Матвиенко обратилась с просьбой к своей коллеге оказать содействие по парламентской линии в решении гуманитарной проблемы, связанной со скорейшим возвращением на родину двух армянских женщин, которые были задержаны в зоне конфликта в прошлом году.

19:14 01.03.2021 Митинг сторонников Никола Пашиняна. Скриншот из трансляции со страницы Никола Пашиняна в Facebook.

19:14 01.03.2021 Экс-президент Армении Серж Саргсян виноват в том, что генштаб республики потребовал отставки главы правительства Никола Пашиняна. Об этом Пашинян заявил своим сторонникам на митинге сегодня, 1 марта. Об этом: Пашинян назвал «виновника» его конфликта с генштабом Армении

19:28 01.03.2021 Переход к полупрезидентской форме правления может произойти в Армении, если так решит народ на референдуме, заявил 1 марта на митинге своих сторонников премьер-министр республики Никол Пашинян. Об этом: Пашинян предложил сменить форму правления в Армении

19:44 01.03.2021 Митинг сторонников и митинг противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходят сегодня, 1 марта, в Ереване. Подробности в материале: Участники митингов в Ереване зажгли фонари на телефонах — видео

20:14 01.03.2021 СМИ сообщили о том, что полиция встала цепью между сторонниками и противниками премьер-министра Никола Пашиняна, которые собрались в Ереване.

20:58 01.03.2021 Оппозиция Армении завершила свой митинг в Ереване.

21:04 01.03.2021 Если оппозиция Армении согласится провести внеочередные выборы в парламент на условиях, которые предлагает правительство, голосование пройдёт в этом году, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на митинге в Ереване сегодня, 1 марта. Читайте подробнее: Пашинян призвал оппозицию согласиться на внеочередные выборы в парламент

22:13 01.03.2021 Никол Пашинян на митинге своих сторонников. Скриншот из трансляции со страницы Никола Пашиняна в Facebook.

23:09 01.03.2021 Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в котором он предложил провести в октябре 2021 года референдум по вопросу новой конституции, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 1 марта в социальной сети Facebook. Об этом: В сети обсудили идею Пашиняна о референдуме по новой Конституции Армении

02:34 02.03.2021 Вооруженные силы Армении считают недопустимыми обвинения в свой адрес в связи со сложившейся политической ситуацией. Об этом говорится в распространённом 1 марта заявлении Генерального штаба ВС страны. Читайте также: В Армении военные потребовали остановить обвинения в свой адрес

07:14 02.03.2021 Заседание Совета безопасности Армении [seco.am]

08:00 02.03.2021 «Вооруженные силы, состоящие из сыновей нашего народа, предвидя угрозы национальной безопасности, считают недопустимым и настоятельно призывают прекратить необоснованные обвинения в адрес ВС и отдельных должностных лиц», — цитирует портал News. am сообщение военного ведомства Армении.

08:51 02.03.2021 Протестующие у здания парламента Армении. Цитата из видео ՈՒՂԻՂ. Բանակը պահանջում է Փաշինյանի հրաժարականը. քաղաքացիները փակել են Բաղրամյան պողոտան пользователя NEWS AM. youtube.com

09:16 02.03.2021 Первомартовская акция оппозиционного объединения «Движение за спасение Родины» в центре Еревана прошла без стычек с полицией и столкновений со сторонниками премьер-министра Никола Пашиняна.

09:17 02.03.2021 Никол Пашинян на митинге своих сторонников. Скриншот из трансляции со страницы Никола Пашиняна в Facebook.

10:43 02.03.2021 Первомартовский митинг сторонников Никола Пашиняна завершился возложением цветов в память о жертвах уличных протестов 2008 года по результатам выборов премьер-министра, когда погибли восемь демонстрантов и два полицейских. Пашинян с женой возложили цветы вместе со своими сторонниками.

10:43 02.03.2021 Митинг сторонников Никола Пашиняна. Скриншот из трансляции со страницы Никола Пашиняна в Facebook.

11:42 02.03.2021 Ночь в палаточном лагере в центре Еревана прошла спокойно, столкновений зафиксировано не было, передает корреспондент РИА Новости. Ранее на проспекте Баграмяна в армянской столице были разбиты палатки. Протестующие почти каждую ночь разводят костер, чтобы согреться. Правоохранители перекрыли участок движения, где расположен палаточный лагерь.

11:43 02.03.2021 На площади Республики в Ереване, на которой проходят акции в поддержку властей, ситуация спокойная.

12:19 02.03.2021 Митинг сторонников Никола Пашиняна. Скриншот из трансляции со страницы Никола Пашиняна в Facebook.

13:59 02.03.2021 Сторонники экс-президента Армении Роберта Кочаряна на некоторое время перекрыли улицу, которая прилегает к суду общей юрисдикции Еревана, где должно состояться заседание по его делу. Об этом 2 марта сообщает агентство News.am. Подробности в материале: Сторонники экс-президента Армении Кочаряна перекрыли улицу в Ереване

14:04 02.03.2021 Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил на консультации лидера оппозиционной фракции «Светлая Армения» Эдмона Марукяна, сообщают РИА Новости. «Утром со мной связался премьер-министр и предложил встретиться и обсудить все предложения. Я согласился», — сказал лидер «Светлой Армении». Он предположил, что встреча состоится 3 марта.

14:04 02.03.2021 Марукян намерен добиться от Пашиняна доказательств того, что начальник генштаба Оник Гаспарян, при подписании заявления с требованием отставки премьера и правительства, выполнял приказ экс-президента Армении Сержа Саргсяна.

14:05 02.03.2021 Лидер фракции армянского парламента «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян. edmonmarukyan.com

14:55 02.03.2021 Заседание коллегии Генпрокуратуры Армении 1 марта. prosecutor. am

15:18 02.03.2021 Предложение премьер-министра Армении Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба ВС республики Оника Гаспаряна не нашло отклика у президента Армении Армена Саркисяна. Глава государства в очередной раз отказался подписать его. Об этом сообщается в заявлении президентского аппарата. Читайте подробнее: Президент Армении вновь отказался отправить в отставку главу Генштаба

16:30 02.03.2021 Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. (сс) EU2017EE Estonian Presidency

16:50 02.03.2021 Оппозиция Армении хочет прояснить с президентом республики Арменом Саркисяном вопрос о судьбе начальника генштаба Оника Гаспаряна, говорится 2 марта в заявлении армянского «Движения за спасение родины», опубликованного в Facebook. Об этом: В Армении оппозиция добивается экстренной встречи с президентом

18:21 02.03.2021 Бывший президент Армении Роберт Кочарян. (сс) Limegirl

20:11 02.03.2021 Митинги сторонников и противников Пашиняна в Ереване. facebook.com nikol. pashinyan

21:53 02.03.2021 Шествие, посвященное памяти жертв событий 1 марта. facebook.com nikol. pashinyan

22:56 02.03.2021 Никол Пашинян во время шествия в память о жертвах уличных протестов 2008 года. Скриншот из трансляции со страницы Никола Пашиняна в Facebook.

07:34 03.03.2021 Обсуждение вопроса о внеочередных парламентских выборах в Армении может состояться между властями и руководителем оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном. Читайте также: Правящий блок Армении готов обсуждать с оппозицией внеочередные выборы

08:51 03.03.2021 Протестующие у здания парламента Армении 26 февраля. Цитата из видео ՈՒՂԻՂ. Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով հանրահավաք՝ Բաղրամյան պ пользователя NEWS AM.youtube.com.

09:54 03.03.2021 Вечером 2 марта в палаточном лагере оппозиции у парламента в Ереване задержали пьяного мужчину с ножом, передаёт РИА Новости.

10:34 03.03.2021 Мотивов своего поступка нетрезвый мужчина не пояснил. Оппозиционеры вытолкали его из палатки и передали полицейским.

11:27 03.03.2021 Встреча президента Армении Армена Саркисяна с лидерами оппозиционного «Движения по спасению Родины» началась в резиденции президента 3 марта. Читайте также: В Ереване началась встреча оппозиции с президентом Армении

11:28 03.03.2021 Полиция Армении предупредила о возможных провокациях на митинге, который запланирован 3 марта на проспекте Баграмяна. Об этом говорится в заявлении полиции. Читайте подробнее: Полиция Армении предупредила о возможных провокациях на митингах

12:01 03.03.2021 Начальник Генерального штаба Армении Оник Гаспарян, отставки которого ранее потребовал премьер-министр страны Никол Пашинян, продолжает исполнять свои обязанности. Об этом 3 марта говорится в заявлении армянского Генштаба. Подробности в материале: Начальник Генштаба Армении продолжает исполнять свои обязанности

12:21 03.03.2021 Сегодня, 3 марта, станет известно о решении президента Армении Армена Саркисяна по поводу его намерения обратиться в Конституционный суд с целью оспорить предложение указа премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генерального штаба Оника Гаспаряна. О своём решении глава государства должен объявить в течение дня. Об этом заявил представитель оппозиции, глава партии «Родина» Артур Ванецян. Подробности в материале: Президент Армении может обратиться в КС из-за отставки главы Генштаба

13:04 03.03.2021 Россия утрачивает контроль над текущей обстановкой в странах СНГ. Об этом 3 марта заявил президент Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктор Кривопусков на круглом столе в ИА REGNUM посвящённом итогам второй азербайджано-карабахской войны и проблемы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Подробности в материале: Россия утратила внимание к проблемам соседних стран — о кризисе в Армении

13:25 03.03.2021 Даже Азербайджан фактически признаёт свою ответственность за развязывание войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. Об этом 3 марта заявил Чрезвычайный и Полномочный посол, глава посреднической миссии России в нагорно-карабахском конфликте в 1992—1996 гг., заслуженный работник дипломатической службы РФ Владимир Казимиров на круглом столе в ИА REGNUM, посвящённом итогам второй азербайджано-карабахской войны и проблемы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Подробности в материале: «Вину Баку доказывать не приходится» — о второй войне в Нагорном Карабахе

13:31 03.03.2021 Позиция главы Азербайджана Ильхама Алиева по поводу ответственности за развязывание войны в Нагорном Карабахе крайне непоследовательна. Об этом 3 марта заявил Чрезвычайный и Полномочный посол, глава посреднической миссии России в нагорно-карабахском конфликте в 1992—1996 гг., заслуженный работник дипломатической службы РФ Владимир Казимиров на круглом столе в ИА REGNUM, посвящённом итогам второй азербайджано-карабахской войны и проблемы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Читайте подробнее: Азербайджан всегда рассчитывал силой дожать армянскую сторону — о Карабахе

13:45 03.03.2021 Азербайджан в одностороннем порядке сорвал 26-летнее бессрочное перемирие в Нагорном Карабахе. Об этом 3 марта заявил Чрезвычайный и Полномочный посол, глава посреднической миссии России в нагорно-карабахском конфликте в 1992—1996 гг., заслуженный работник дипломатической службы РФ Владимир Казимиров на круглом столе в ИА REGNUM, посвящённом итогам второй азербайджано-карабахской войны и проблемы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Читайте подробнее: Нагорный Карабах: почему Россия не помнит, кто сорвал соглашение 1994 года?

14:10 03.03.2021 Шествие, посвященное памяти жертв событий 1 марта. facebook.com nikol. pashinyan

14:20 03.03.2021 Обострение ситуации в Нагорном Карабахе является следствием давних нерешённых противоречий, причём связанных в том числе с войной с Грузией в 2008 году. Об этом 3 марта заявил заместитель главного редактора ИА REGNUM, кандидат исторических наук Станислав Тарасов на круглом столе в ИА REGNUM, посвящённом итогам второй азербайджано-карабахской войны и проблемы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Читайте также: «Этого уже не могло не произойти» — войну в Карабахе связали с 2008 годом

14:39 03.03.2021 Ослабление Армении на фоне политического кризиса подталкивает Азербайджан к пересмотру соглашений по Нагорному Карабаху. Об этом 3 марта заявил главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров на круглом столе в агентстве, посвящённом итогам второй азербайджано-карабахской войны и проблеме урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Подробности в материале: Ослабление Армении угрожает Карабаху этнической чисткой — Колеров

14:50 03.03.2021 Продолжающееся ослабление позиций Армении в Закавказье играет критическую роль для будущего баланса сил в регионе. Об этом 3 марта заявил главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров на круглом столе в ИА REGNUM, посвящённом итогам второй азербайджано-карабахской войны и проблеме урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Читайте подробнее: Политическая катастрофа в Армении уничтожает Карабах — Колеров

15:05 03.03.2021 Коммерческие поставки российских вооружений нередко входят в противоречие с геополитическими интересами России. Об этом 3 марта заявил генерал-лейтенант, председатель Совета ветеранов Сухопутных войск, создатель Вооруженных Сил Армении Тер-Григорянц Норат Григорьевия на круглом столе в ИА REGNUM, посвящённом итогам второй азербайджано-карабахской войны и проблемы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом: Военная техника: коммерческие интересы мешают армяно-российским отношениям?

15:57 03.03.2021 Президент Армении Армен Саркисян провел встречу с главой генерального штаба армянских вооруженных сил, генерал-полковником Оником Гаспаряном, отставки которого ранее потребовал премьер-министр страны Никол Пашинян. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба главы республики. Читайте также: Президент Армении провел встречу с главой генштаба страны

16:27 03.03.2021 По теме российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», о которых нелестно высказался в конце февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян, добавить нечего, заявил 3 марта вице-премьер республики Тигран Авинян. Об этом: Пашиняну оказалось нечего добавить к сказанному об «Искандерах»