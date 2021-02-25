Сеул, , 16:07 — REGNUM В Южной Корее зарегистрирован первый случай замены обязательной военной службы на альтернативную по личным убеждениям. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Управления по учёту военнослужащих.

По их словам, 30-летний О Су Хван сумел доказать, что он не может взять в руки оружие поскольку является пацифистом и отрицает насилие.

Отметим, что до сих пор все случаи замены обязательной военной службы в Южной Корее были связаны с религиозными убеждениями.

Ещё один человек, прошедший обязательную военную службу в исследовательском центре при министерстве обороны, попросил по личным убеждениям заменить военные сборы на альтернативную службу. Вместо них он будет работать в исправительном учреждении.

По закону все трудоспособные мужчины в стране должны пройти обязательную военную службу сроком до двух лет. В 2019 году Национальное собрание приняло закон, позволяющий тем, кто отказывается брать в руки оружие из-за религиозных или личных убеждений, пройти альтернативную службу.

До настоящего момента на альтернативную службу в исправительных учреждениях (сроком 3 года) были отправлены 942 члена секты Свидетелей Иеговы.