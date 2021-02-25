Минск, , 15:50 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1191 и превысило 282,8 тыс. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

«Зарегистрированы 282 898 человек с положительным тестом (на коронавирусную инфекцию)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что за это же время в республике было зафиксировано девять скончавшихся от COVID-19 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 1948.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 273 146 человек вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии было проведено 4 841 780 теста на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии было выявлено 1444 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.