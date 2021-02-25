Шахты, Ростовская область, , 15:45 — REGNUM Наличие примесей в воздухе из-за крупного пожара на шахтинском заводе по производству полимерной упаковки не превышает предельно-допустимые концентрации. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области 25 февраля.

«Замеры проведены, предельно-допустимые концентрации вредных веществ в воздухе не превышены», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что площадь пожара на предприятии составила 900 кв. метров. На месте происшествия работают 65 человек и 22 единицы техники.

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