Екатеринбург, 25 февраля 2021, 16:19 — REGNUM Уральский режиссёр-постановщик Александр Волик ушёл из жизни. Об этом сообщил глава управления культуры Екатеринбурга Илья Марков в Facebook.
Волик был главным режиссёром крупных праздников в Свердловской области, включая Дни города в Екатеринбурге и мероприятия, посвящённые годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
«Сложно себе представить человека из сферы культуры Екатеринбурга, который бы не участвовал в его проектах», — написал Марков.
Режиссёр-постановщик ушёл на 76-м году жизни. Время и место прощания будут названы позже.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге передали в суд дело о зверском убийстве архитектора Александра Кротова.
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