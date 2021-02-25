Екатеринбург, , 16:19 — REGNUM Уральский режиссёр-постановщик Александр Волик ушёл из жизни. Об этом сообщил глава управления культуры Екатеринбурга Илья Марков в Facebook.

Волик был главным режиссёром крупных праздников в Свердловской области, включая Дни города в Екатеринбурге и мероприятия, посвящённые годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Сложно себе представить человека из сферы культуры Екатеринбурга, который бы не участвовал в его проектах», — написал Марков.

Режиссёр-постановщик ушёл на 76-м году жизни. Время и место прощания будут названы позже.

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