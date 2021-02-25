Каракол, Киргизия, , 15:42 — REGNUM Сотрудники милиции задержали наркоперевозчика, пытавшегося доставить из Иссык-Кульской области в столицу Киргизии крупную партию наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

Ранее правоохранителям поступила информация о том, что 23-летний житель села Орнок планирует привезти из Каракола в Бишкек несколько килограммов наркотических веществ.

Оперативники остановили автомобиль, в котором ехал подозреваемый, и при помощи служебной собаки обнаружили в машине 8 килограммов марихуаны и 625 граммов гашиша.

Впоследствии задержанный иссыккулец признался, что приобрел наркотики у жителя села Энчилеш.

Наркоторговца также задержали, после чего тот добровольно отдал сотрудникам милиции 760 граммов гашиша, которые хранил на чердаке одной из придомовых хозпостроек.