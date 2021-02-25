Москва, , 15:42 — REGNUM Экономические позиции Великобритании в настоящее время выглядят рискованно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Так он прокомментировал новость о том, что власти РФ сохранили долю фунта стерлингов в валютной структуре ФНБ неизменной — на уровне 10%.

«Позиции Великобритании в текущей ситуации выглядят рискованно. Никто не предложил механизма выхода из кризиса мировой экономики. И если этот кризис будет углубляться, то старые лидеры будут в него вовлечены, — сказал Дзарасов. — Но, возможно, подобное решение российских властей отражает сильные позиции лондонского Сити. А возможно, что свою роль сыграла связь нашего правящего класса с Англией. Не исключено, что он не хочет лишний раз раздражать английские власти».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дзарасов объяснил, надо ли вкладывать часть средств ФНБ в японскую иену.

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