Москва, , 15:41 — REGNUM Более 100 тыс. жителей Москвы приняли участие в голосовании за установку памятника на Лубянской площади, следует из данных портала «Активный гражданин».

Так, за установку памятника новгородскому князю Александру Невскому проголосовали 51,4 тыс. человек (51%), за памятник революционеру, советскому политическому деятелю Феликсу Дзержинскому — 48,8 тыс. человек (49%). Голосование продлится до 5 марта.

Ранее с инициативой возвращения на Лубянскую площадь Москвы памятника Феликсу Дзержинскому обратились отечественные писатели и блогеры, в числе которых Захар Прилепин, Игорь Молотов и Александр Проханов.

Также вернуть данный памятник на Лубянку призвало руководство общероссийской организации «Офицеры России», где уверены, что перенос монумента в 1991 году был незаконным.

Читайте также: Песков не знает о позиции Путина по памятнику в Москве