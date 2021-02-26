Архангельск, , 02:39 — REGNUM Ремонт автотрассы Коноша — Вельск позволит буквально расширить дорогу к творчеству Иосифа Бродского, считает искусствовед и архитектор, лауреат премии фонда имени академика Д. С. Лихачёва «За сохранение культурного наследия России» Михаил Мильчик. Впечатлениями о дорогах Архангельской области, которые он знает вдоль и поперёк, он поделился в интервью авторуИА REGNUM.

«Я активно путешествовал по Архангельской области, начиная с 1960-х годов, и не могу не заметить, насколько существенно изменились здесь дороги. Они были отвратительными, «всё гати да буераки», как писал в одном из своих стихотворений сам Иосиф Александрович. Помню, раньше, для того чтобы просто добраться из Няндомы в Каргополь, нужно было около четырёх часов трястись на автобусе. Сегодня изменения налицо, сделано очень многое. И речь не только о московской трассе, но и региональной дорожной сети», — рассказывает Михаил Мильчик.

Он уверен, что после окончания ремонта автодорога Коноша — Вельск будет ещё более востребованной: она связывает два райцентра и имеет большую экономическую и культурную значимость для всего региона. Конкретно музей Бродского в Норинской ныне относится к Вельскому краеведческому музею, и когда закончится история с пандемией, экскурсии в музей Бродского возобновятся с новой силой. С учетом завершения ремонта автодороги Норинская станет доступна для автомобилистов.

Полностью интервью читайте в материалеВладимира Станулевича «С ветерком в Норинскую, деревню Иосифа Бродского».