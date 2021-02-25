Трёхгорный, Челябинская область, , 15:39 — REGNUM В Трёхгорном Челябинской области из-за непогоды введён режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Спасательные работы на южноуральских дорогах после метели 74.mchs.gov.ru

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Кроме него такой же режим объявлен в Катав-Ивановском и Кыштымском городских округах. А ещё в 13 муниципалитетах власти ввели режимы ЧС. Среди них Локомотивный городской округ, а также Чесменский, Агаповский, Варненский, Верхнеуральский, Брединский, Карталинский, Нагайбакский, Кизильский, Кунашакский, Троицкий, Октябрьский и Нязепетровский районы.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля в Челябинской области сильно похолодало. Также регион атаковали сильный ветер и метели. Непогода продолжилась и 24 февраля. Сейчас на Южном Урале продолжают устранять последствия стихии.