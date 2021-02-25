Астрахань, , 15:39 — REGNUM В Астраханской области 25 февраля подтверждено 110 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 28 тыс. 72 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 443 человека.

Выздоровели 19 тыс. 697 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 557 человек скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,89.