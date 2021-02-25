Санкт-Петербург, , 15:45 — REGNUM За три дня выходных февраля с 20 по 23 числа в Санкт-Петербурге и Ленинградской области полицейские проверили почти 1,8 тысяч водителей, более 150 из которых находились в состоянии опьянения. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Три ночи подряд с 20 по 23 февраля во всех районах Петербурга и Ленобласти полиция проводила очередную масштабную операцию в качестве дополнительных мер по выявлению водителей, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

«В общей сложности в ходе мероприятий проверено около 1,8 тыс. автомобилистов. Установлено, что более 170 из них находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. При этом еще чуть более 80 водителей отказались проходить медосвидетельствование, хотя имели явные признаки опьянения», — говорится в сообщении.

При этом 28 автолюбителей уже ранее привлекались к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). За это им грозит штраф от 200 тыс. до 300 тыс. рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.