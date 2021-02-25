Москва, , 15:34 — REGNUM Примечательно, что заявление о необходимости введения новых мер, направленных на изоляцию РФ от финансовой системы США и, в частности, от доллара сделал не министр, а заместитель, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Алексей Бушуев.

«Обычно, когда такие заявления делаются не теми, кто занимается экономикой, это означает, что это или пробный шар, или решение особых задач.

Сергей Рябков отвечает за отношения с США. И сейчас Рябкову нужны аргументы для установления новых связей с Госдепартаментом, который привычно пугает санкциями.

И вполне логично следует ответ — «Продолжайте, это только на пользу». Обычная практика, когда такой тезис озвучивается вторым лицом, чтобы потом было кому уточнить, перефразировать или вообще сказать: «Погорячился, но он же не со зла».

Также вполне возможно это пробный шар, чтобы испытать реакцию разных групп на реальные ограничения по обращению доллара или просто выкинуть из текущей новостной повестки некий неприятный пункт.

Реальным сигналом к возможному изменению режима обращения валюты может быть замена значимых фигур в Центральном банке России, изменение законов о валютном регулировании», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил что Россия должна принять срочные меры, чтобы сократить зависимость от американской валюты.

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