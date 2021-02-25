Киев, , 15:39 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский может продлить срок временного отстранения главы Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого, если он добровольно не уйдёт в отставку. Об этом заявил советник главы офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк, сообщило 25 февраля информационное агентство «Украинские новости».

«Вся эта кризисная ситуация с Конституционным судом может быть легко решена самим Тупицким. Такой человек не может выполнять те функции, на которые претендует. Его отставка могла бы очень быстро завершить всю эту кризисную ситуацию», — сказал Подоляк.

Чиновник добавил, что с точки зрения «здравого смысла» глава КСУ не может исполнять свои обязанности, поскольку его подозревают в совершении преступлений против правосудия.

Напомним, ранее Тупицкого перестала пускать на рабочее место охрана, выставленная у здания суда.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что работа Конституционного суда Украины будет возобновлена, как только ему удастся избавиться от «одного товарища». По всей видимости, в виду имелся глава КСУ.

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