Тамбов, , 15:32 — REGNUM В Тамбовской области 25 февраля подтверждено 123 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на три меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области было зарегистрировано 25 тыс. 915 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 23 тыс. 634 пациента, в том числе 90 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 335 человек.