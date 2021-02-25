Москва, , 15:32 — REGNUM Недавно прошедшие в Киргизии президентские выборы выгодно отличаются от американских. Об этом заявил председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин на встрече с киргизским президентом Садыром Жапаровым, находящимся в Москве с официальным визитом.

Володин поздравил Жапарова с избранием на пост президента Киргизии и сообщил, что российские наблюдатели отметили высокий уровень организации президентских выборов в республике.

Председатель Государственной Думы отметил, что «в отличие от США, к выборам в Киргизии есть доверие».

»Выборы в Киргизии прошли более открыто, чем в США. Соединенные Штаты всегда предлагали учиться у них, теперь им надо поучиться у вас», — подчеркнул глава российского законодательного собрания.

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