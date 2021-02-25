Салехард, , 15:30 — REGNUM В Салехарде в аварийном деревянном доме №25 по ул. Мира лопнули батареи, кипятком затопило квартиры. Погибла кошка, человеческих жертв удалось избежать, сообщает «ЯмалPro».

«На втором этаже лопнули батареи, залило квартиру на первом этаже, хозяева которой были в отъезде. Кипяток залил всю квартиру, хорошо, что людей не было ни на втором, ни на первом этаже, «сварилась» только бедная кошечка», — сообщает жительница злополучного дома.

Ранее, 12 февраля, кипятком из лопнувшей батареи затопило аварийный деревянный дом № 5 на ул. Республики в Ноябрьске. У жильцов были испорчены не только вещи, но и документы, сообщает ИА «Ноябрьск 24».