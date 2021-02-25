Москва, , 15:30 — REGNUM Льготные ставки арендной платы городской недвижимости для малого бизнеса сохранятся в Москве в течение всего 2021 года. Об этом 25 февраля заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на телеканале «Россия 24».

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«Городом были приняты решения о том, чтобы торговые центры и предприятия торговли на период закрытия освободить от уплаты соответствующих имущественных взносов. Среди тех, кто сделали соответствующие заявления, направили их в правительство города Москвы, получают сейчас поддержку на компенсацию этих платежей», — заявил Ефимов.

Он также перечислил меры поддержки, которые будут работать для бизнеса в 2021 году.

«Если говорить про ставки арендной платы городской недвижимости, то мы сохранили льготные ставки для субъектов малого предпринимательства на весь текущий год. Более того, мы продлили до середины текущего года программы по субсидированию процентных ставок для субсидирования малого предпринимательства. Причём не только для тех предпринимателей, которые работают в наиболее пострадавших отраслях, а для всех малых предпринимателей», — указал он.