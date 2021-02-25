Токио, , 15:29 — REGNUM Общий тираж ролевой игры Octopath Traveler составил 2,5 млн копий. Об этом сообщается 25 февраля на официальной странице проекта в Twitter.

https://twitter.com/OCTOPATH_PR/status/1364838907804745728

В общий тираж входят как отгрузки копий игры в магазины по всему миру, так и цифровые продажи. Для достижения такого показателя Octopath Traveler понадобилось чуть больше двух лет (релиз состоялся в 2018 году).

Напомним, Octopath Traveler — это японская ролевая игра, разработанная и изданная компанией Square Enix. Сейчас она доступна на PC, Nintendo Switch и Stadia.

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