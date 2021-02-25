Актау, Казахстан, , 15:29 — REGNUM В Мнгистауском и Бейнеутском районах Мангистауской области Казахстана обнаружили крупное месторождение нефти, сообщили в пресс-службе акимата (администрации) региона.

О новом месторождении стало известно во время встречи руководства компании «Меридиан Петролеум» с акимом (главой) Мангистауской области Серикбаем Трумовым.

Месторождению присвоено имя известного геологоразведчика Халела Узбекгалиева. Запасы углеводородов планируется оценить после строительства и освоения скважины.

Президент «Меридиан Петролеум» Балтабек Куандыров заявил, что месторождение является самым крупным месторождением в Мангистауской области, открытым за последние 30 лет.