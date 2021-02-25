Оберстдорф, , 15:28 — REGNUM Российские лыжники Александр Большунов и Сергей Устюгов не смогли завоевать медали в спринте классическим ходом на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

Победителем стал норвежский лыжник Йоханнес Клебо. Кроме того, весь пьедестал заняли норвежцы: вторым стал Эрик Вальнес, а третьим — Ховард Тёугбёль.

Большунов занял четвёртое место с отставанием от победителя в шесть секунд. Устюгов стал пятым, уступив 17 секунд.

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