Белгород, , 15:32 — REGNUM Ампулы со стероидом обнаружили в международном почтовом отправлении сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Белгородской таможни. Житель Белгорода заказал сильнодействующее вещество в Белоруссии, сообщили ИА REGNUM 25 февраля в пресс-службе таможни.

В небольшой посылке пришли пять стеклянных ампул. Их направили на экспертизу, которая установила, что в ампулах содержится сильнодействующее вещество, ограниченное к перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, массой 4,4 граммов. Получатель посылки знал запрете на пересылку и всё равно рискнул заказать стероид для личного потребления.

В отношении белгородца возбуждено уголовное дело.