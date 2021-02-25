Тбилиси, , 15:54 — REGNUM Правительство Грузии подписало контракт на разработку и добычу ресурсов на континентальном шельфе Черного моря с румынской нефтедобывающей компанией Petrom SA, которая является дочерним предприятием австрийской компании OMV. Об этом, как сообщает пресс-служба министерства экономики, 25 февраля объявила глава минэкономики Грузии Натия Турнава на брифинге.

Она сообщила, что европейская компания победила в открытом международном тендере и вскоре начнет сейсморазведку. В аренду нефтяникам отдали участок площадью 5282 квадратных километра.

«Это еще одно доказательство того, что бизнес-среда в Грузии, в том числе в сфере добычи нефти и газа, настолько прозрачна, привлекательна и понятна для нефтедобывающих гигантов мирового значения, что нефтяная компания №2 в Австрии и №10 в Европе проявили интерес к Грузии», — сказала Турнава.

Стоит отметить, что в июле 2020 года правительство Грузии разорвало контракт с американской нефтедобывающей компанией Frontera Resources Corporation на добычу нефти на континентальном шельфе Черного моря.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-сотрудникам Frontera в Грузии выплатят компенсации – минэкономики