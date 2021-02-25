Москва, , 15:26 — REGNUM Сфера культурно-массовых мероприятий в Москве постепенно восстанавливается. Об этом 25 февраля заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на телеканале «Россия 24».

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«Если говорить про культурно-массовые мероприятия, то большинство ограничений уже снято. Мы видим постепенное восстановление и количества посетителей, и, соответственно, выручки этих предприятий за последний месяц», — заявил Ефимов.

Другой отраслью, которая не вышла на прошлогодние показатели, является сфера гостиничного бизнеса, и для неё полное восстановление произойдёт ещё не скоро, отметил он.

«Мы надеемся, что при сохранении текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции нам удастся к лету прийти к минимальным ограничениям, которые могут остаться», — указал Ефимов.