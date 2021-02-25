Будапешт, , 15:31 — REGNUM Решение о продлении введенных на территории Венгрии, связанных с пандемией коронавируса ограничений до 15 марта, приняло правительство страны. Об этом 25 февраля сообщил официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач на своей странице в соцсети Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

«Мы продлеваем до 15 марта все ограничения, связанные с COVID», — говорится в сообщении Ковача.

Также он отметил, что срок, когда связанные с пандемией ограничения будут отменены определят специалисты из сферы здравоохранения и добавил, что помимо этого, будут проведены общенациональные консультации на эту тему.

Отметим, на сегодняшний день в Венгрии выявлено в общей сложности свыше 414,5 тыс. носителей коронавирусной инфекции за весь период пандемии.