Уфа, , 15:29 — REGNUM В одной из деревень Башкирии введен карантин по бешенству животных. Соответствующий указ главы республики 25 февраля опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Согласно документу, ограничительные мероприятия устанавливаются в Благоварском районе на территории личного подсобного хозяйства в деревне Узыбаш с 19 февраля. На период действия карантина на этой территории запрещается проводить выставки кошек и собак, вывозить их за пределы подсобного хозяйства, а также продавать домашних животных.

Сотрудники управления ветеринарии Башкирии ликвидируют очаг бешенства животных, а также устанавливают причины его возникновения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области выявлен случай бешенства