Москва, , 15:26 — REGNUM Решение российских властей включить в валютную структуру ФНБ японскую иену выглядит весьма противоречиво. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов.

«Японская экономика находится в состоянии стагнации дольше, чем какая-либо экономика развитой капиталистической страны, — сказал Дзарасов. — В начале 1990-х годов там лопнул так называемый финансовый пузырь, и с тех пор экономика не может выбраться из стагнации с низкими темпами роста. Правда, многие эксперты считают, что любая другая страна в такой ситуации пережила бы глубокий спад, если бы не очень грамотная политика правительства Японии и если бы не высокая организованность японского общества. Но все-таки Япония — это далеко не самая слабая экономика. Хотя она сильно уступает Китаю».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дзарасов объяснил, почему сокращена доля евро в валютной структуре ФНБ.

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