Лос-Анджелес, США, , 15:24 — REGNUM Премьера телесериала по мотивам популярной видеоигры Halo состоится в 2022 году на сервисе Paramount+. Об этом 24 февраля сообщило издание Deadline.

Сейчас шоу всё ещё находится в производстве. Сообщается, что до начала пандемии коронавируса сериал был снят на 60%.

Напомним, Halo — это серия научно-фантастически экшен-игр с видом от первого лица. Изданием проектов франшизы занимается компания Microsoft.

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