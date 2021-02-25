Норильск, Красноярский край, , 15:23 — REGNUM По делу об обрушении в Норильске избрана мера пресечения руководителю Норильской обогатительной фабрики. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Норильский горсуд рассмотрел вопрос о мере пресечения Александру Цымбалу 25 февраля. Цымбал с 2018 года являлся директором Норильской обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей» (с 21 февраля 2021 года — заместитель начальника управления делами ООО «Медвежий ручей»). Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ. Органы следствия ходатайствовали о его аресте.

Суд избрал Цымбалу меру пресечения в виде домашнего ареста на один месяц 28 суток — по 20 апреля 2021 года с установлением ряда запретов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля 2021 года на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение. Погибли трое рабочих, пять человек получили травмы. 25 февраля стало известно, что по делу об обрушении под стражу заключены главный инженер управления обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей» Илья Ананко и начальник отдела по техническому надзору Константин Василенко.

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