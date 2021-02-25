Саранск, , 15:23 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Женщина 1951 года рождения поступила в Рузаевскую центральную больницу с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Осложнение — двусторонняя тотальная пневмония. Течение заболевания усугубляли сопутствующие патологии, в том числе гипертоническая болезнь 3 степени и ишемическая болезнь сердца.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 158 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 февраля в регионе выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным минимальным показателем прироста зараженных с октября. Накануне было выявлено 57 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 17 684 случаев.