Москва, , 15:43 — REGNUM Экраны с видеокамерами, которые установят в этом году в столичном метро, не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей. Об этом сообщили 25 февраля в пресс-службе Московского метрополитена.

Москвичи в метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

В организации пояснили, что экраны нужны для информирования людей в экстренных случаях. Также на них будут выводить полезную и справочную информацию, например, об изменениях в работе транспорта.

«Видеокамеры в экранах не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей», — сообщили в пресс-службе метрополитена РИА Новости, но не ответили, кто именно получит доступ к данным с камер.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что на 85 станциях метро Москвы появятся специальные мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения. Эти устройства якобы смогут распознать, как ведут себя люди, например, отличить «быстрое движение» от «праздношатаний».

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