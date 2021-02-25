Москва, , 15:21 — REGNUM «Сохранение русского языка как официального больше нужно киргизстанцам», — заявил президент Киргизии Садыр Жапаров сегодня, 25 февраля, на встрече с председателем Государственной Думы России Вячеславом Володиным.

Глава российского законодательного собрания отметил, что знание русского языка дает киргизстанцам большие преимущества, поскольку власти России предоставили ряд льгот гражданам тех стран, в которых русский язык является языком официального общения.

«Никто не ждет граждан наших стран в Европе, нет там возможности для той самореализации, которая может быть у граждан Киргизии здесь, в России», — подчеркнул Володин.

ИА REGNUM напоминает, что на территории России работают около 700 тысяч граждан Киргизии. Также многие киргизские трудовые мигранты уже получили российское гражданство.

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