Москва, , 15:20 — REGNUM Пациенты с коронавирусной инфекцией занимают в настоящее время более 120 тыс. больничных коек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 25 февраля в ходе селекторного совещания с регионами.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Он уточнил, что в медицинских организациях развернуто 156 тыс. коек для больных с COVID-19. Из них заняты более 120 тыс. коек. Таким образом, коечный фонд заполнен примерно на 77%.

Однако месяцем ранее в России было развёрнуто 256 тыс. коек для таких пациентов, они были заполнены примерно на 70%.

Власти регионов должны активнее призывать пожилых людей к вакцинации. Они входят в группу риска. Доля привитых в возрастной категории старше 60 лет в ряде регионов очень небольшая, добавил министр.

Читайте также: Мурашко заявил об эффективности и безопасности «Ковивака»