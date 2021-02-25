Москва, , 15:15 — REGNUM С 2018 года на фоне вводимых против России санкций и ухудшения отношений с США активно обсуждается вопрос об ограничении использования доллара в расчетах, проводимых нашей страной. Данное стремление основано на вполне обоснованном желании нивелировать негативное внешнее влияние на экономику нашего государства неблагоприятных внешних факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Однако источником этого воздействия является отнюдь не американская денежная единица как таковая и не комплекс объективных экономические причин, а абсурдный характер внешнеполитического курса Соединенных Штатов и их европейских союзников.

Ограничение же использования доллара в международных расчетах возможно лишь в раках определенных региональных образований.

Так, рубль является основной расчетной единицей в рамках Евразийского экономического союза. Главенствующая роль нашей национальной валюты определяется экономическим и политическим лидерством России среди стран-участников сообщества.

В свою очередь, то обстоятельство, что американский доллар занимает ключевую позицию в международных расчетах, определяется, прежде всего, экономическим лидерством США в мире.

Доля использования американской валюты в международной торговле не опускается ниже 37% и до эпидемии COVID-19 только росла, выходя за пределы 40%.

С недавних пор отмечается, что евро потеснил доллар в структуре международных платежей, но это связано с кризисным сокращением объемов мировой торговли и портфельных инвестиций.

В валютных резервах государств доля доллара США устойчиво превышает 60%, что подтверждает статус американской валюты в качестве основного средства сбережения.

Российская экономика встроена в структуру мировых хозяйственных связей и не может оставаться вне единой денежной системы международных товарно-денежных отношений.

Это обстоятельство требует сбалансированного подхода к выстраиванию валютной политики государства, что и демонстрирует Банк Россия, формируя свои резервы, поддерживая взвешенные пропорции между золотом и основными валютами.

Доллар США еще долгие годы будет оставаться основной денежной единицей мира. Вряд ли продуктивно оценивать его лидирующую роль с политических позиций.

Американская валюта как средство обращения, платежа и сбережений должна использоваться Россией в той мере, в какой это диктует экономическая целесообразность и степень участия России в международных расчетах», — считает экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия должна принять меры, чтобы сократить использование доллара до минимума, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков в интервью агентству Bloomberg.

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