Джакарта, , 15:15 — REGNUM В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что 1831 врач в стране подвергся заражению коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

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Из этого числа 17% или около 311 врачей скончались от COVID-19. Данные были получены с марта 2020 года по февраль 2021 года.

Кроме того, 52% из 1831 врача выздоровели, 13% проходят лечение в больнице, а 18% находятся на самоизоляции.

По последним данным, 1 363 138 медицинских работников в Индонезии уже привились от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 февраля 2021 года в Индонезии подтвердили 1 314 634 носителя коронавируса.

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