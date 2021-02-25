Москва, , 15:15 — REGNUM Власти регионов России должне более внимательно и адресно работать с пожилыми людьми в вопросе пропаганды вакцинации. Об этом в ходе селекторного совещания с регионами заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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«Наиболее уязвимой группой населения продолжают оставаться граждане старше 60 лет — именно им важно в первую очередь защитить свое здоровье, пройдя вакцинацию. В то же время в ряде регионов доля лиц старше 60 лет среди прошедших вакцинацию все еще очень низка — это сигнал для региональных властей, что необходимо более внимательно и адресно работать с этой возрастной группой», — сказал Мурашко.

По его словам, случаи заболевания COVID-19 среди возрастных групп требуют особого внимания и приоритетного уровня госпитализации.