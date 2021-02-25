Кострома, , 15:29 — REGNUM В Костроме вновь возникли проблемы с безналичной оплатой проезда в общественном транспорте. Об этом со ссылкой на комментарий исполняющего обязанности руководителя управления городского пассажирского транспорта Костромы Андрея Елисеева сообщает «Kostroma.Today».

Оплата проезда в общественном транспорте © http://www.adm44.ru

После введения «безнала» на всех городских маршрутах оказалось, что 30% валидаторов неисправны. Терминалы стали «зависать» и не реагировали на прикладывание банковских карт. Из-за этого между пассажирами автобусов, водителями и кондукторами начали возникать конфликты.

Как утверждает чиновник, проблемы возникают только у частников, обслуживающих муниципальные маршруты по контрактам. Жалоб на муниципальный транспорт от граждан по его словам ещё не поступало.

Напомним, решить вопрос с введением безналичной оплаты в Костроме хотели до конца 2020 года. Однако, из-за «технических сложностей», связанных с переносом неиспользованных поездок по льготным картам с 2020 на 2021 год процесс остановился. Ввести «безнал» в Костроме удалось только к 15 февраля 2021 года. Проблемы с валидаторами частным перевозчикам городская администрация рекомендовала до 1 марта. В противном случае власти пообещали расторгать контракты с ними.

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