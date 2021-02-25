Саранск, , 15:15 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 25 февраля выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным минимальным показателем прироста зараженных с октября. Накануне было выявлено 57 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 17 684 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 72 человека, всего с начала пандемии выздоровели 15 676 жителей Мордовии. 158 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом в регионе, накануне летальных случаев не было.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1868 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 24 февраля в инфекционных стационарах республики лечение получали 816 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2174 человек.