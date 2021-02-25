Москва, , 15:15 — REGNUM Европейский союз в своих пределах воспроизводит общий кризис мировой экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 февраля заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Так он прокомментировал новость о том, что Минфин РФ сократил долю евро в структуре Фонда национального благосостояния.

«Все дело в том, что Евросоюз в последние десятилетия развивался на основе переноса производства в Восточную Европу, — сказал Дзарасов. — Европейский союз расширили, приняли туда всю Восточную Европу. А там были ожидания, что теперь на них польется дождь инвестиций и уровень развития экономики и жизни подтянется к уровню Западной Европы. А на деле произошел раскол на новых и старых членов Евросоюза».

Как пояснил Дзарасов, германская экономика получила дополнительный глоток свежего воздуха, когда обрела возможность перенести производство в Польшу, в Венгрию, в Чехию.

«Но в той же Польше заработная плата в среднем составляет одну треть от средней ставки оплаты труда в промышленности Германии, — сказал Дзарасов. — Европейский союз — это противоречивая экономическая система, которая не может существовать вечно. Раскол между Западной, Восточной и Южной Европой подрывает стабильность европейской экономики. К этому прибавилась колоссальная конкуренция со стороны Китая».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, доли доллара США и евро в структуре ФНБ сокращены с 45% до 35%.

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