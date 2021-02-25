Воронеж, , 15:14 — REGNUM Известный писатель, афорист Аркадий Давидович скончался в Воронеже. Сообщение о смерти писателя появилось 25 февраля на странице официальной группы, посвященной творчеству Давидовича.

Аркадий Давидович на презентации своего сборника в Воронеже в 2015 году Марина Каширская © ИА REGNUM

«Из больницы сообщили грустную новость: остановилось сердце…» — сообщили в группе.

Аркадий Давидович (по паспорту — Адольф Филиппович Фрейдберг) скончался на 91-м году жизни. У Давидовича была диагностирована онкология, он фактически потерял зрение. В феврале Давидович заболел СOVID-19, и даже после получения отрицательного теста его оставили в больнице.

Аркадий Давидович — фигура для Воронежа культовая. Он автор более 50 тыс. афоризмов, множества сборников, участвовал в съёмках артхаусного кино и видео-роликах. В ближайшее время должны был выйти новый сборник Аркадия Давидовича.