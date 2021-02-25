Ростов-на-Дону, , 15:12 — REGNUM В Ростовской области число участников прививочной кампании от COVID-19 достигло 66 тыс. 349 человек. Однако две дозы антиковидной вакцины получили лишь 15 тыс. 862 добровольца.

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«На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 66 тыс. 349 человек, за сутки — 3 тыс. 69. Из них завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 15 тыс. 862 человека, за сутки — 986», — уточнили в донском правительстве.

ИА REGNUM сообщало, что губернатор Ростовской области Василий Голубев также принял участие в прививочной кампании. Глава региона получил оба компонента препарата.

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