Токио, , 15:11 — REGNUM Продюсер игры Bloodborne Масааки Тамагива покинет SIE Japan Studio в конце февраля 2021 года. Об этом разработчик сообщил 25 февраля на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/giwamasa/status/1364776713280913408

Тамагива не раскрыл причину своего ухода из SIE Japan Studio. Однако, по словам разработчика, он планирует и дальше заниматься созданием видеоигр.

Напомним, Bloodborne — это ролевой экшен, разработанный японской студией From Software. Игра известна своей высокой сложностью темпом сражений.

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