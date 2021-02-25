Москва, , 15:17 — REGNUM Мэрия Москвы объявила крупные конкурсы на благоустройство в центре Москвы. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена тендера на благоустройство Раушской набережной составляет 937 966 380 рублей. Заявки принимаются до 1 марта. Другой лот — работы на территории, прилегающей к Садовнической набережной, Садовнической улице и Комиссариатскому переулку. Там приём заявок завершается к 5 марта, а начальная цена — 795 249 610 рублей. В обоих случаях заявки разместил департамент города Москвы по конкурентной политике.

Победители конкурсов должны обустроить дорожно-тропиночной сети из плитки и асфальта, лестницу, установить бортовые камни, проложить ливневую канализацию, разбить газон и нанести дорожную разметку. Кроме того, нужно соорудить подпорную стенку, смонтировать наружное освещение и нанести разметку.